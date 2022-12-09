MAGAZİN
09 Aralık 2022 - 12:46

Şarkıcı Edis adı Zeynep Bastık ile aşk dedikodularına karışıyordu gerçek öyle değilmiş

Şarkı Edis ve kendisi gibi şarkıcı Zeynep Bastık bir süredir aşk dedikodularına karışıyordu gerçeğin öyle olmadığı iddiaları çıktı…

MAGAZİN
09 Aralık 2022 - 12:46
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Şarkıcı Edis adı Zeynep Bastık ile aşk dedikodularına karışıyordu gerçek öyle değilmiş


Ünlü şarkıcı Edin Görgülü ve adı aşk iddialarına karışan kendisi gibi şarkıcı Zeynep Bastık Pantane Altın Kelebek Ödül Töreni gecesine beraber katılmış aralarında ki bu iddiaları güçlendirmişti. Ama ortaya ortaya öyle bir iddia atıldı ki herkes şaşkına döndü. Ödül töreninin güzel sunucusu Çağla Şikel ile evlenmek istediği ancak buna yanaşmayan Çağla Şikel’e kalbini kaptırdığı kulislerde konuşuluyor. Edis Görgülü ve Çağla Şikel

Evlilik yok 

Başarılı manken ve sunucu Çağla Şikel şarkıcı Emre Altuğ ile boşandıktan sonra bir daha evlilik yapmayacaklarına dair yaptıkları bir anlaşmayla gündeme gelmişlerdi. Bir dönem birlikte görüntülenen Çağla Şikel ve Edis Görgülü arasında hala devam eden bir ilişki olduğu söylentiler arasında. Çağla Şikel



Magazinin iddialarına göre 

Şarkıcı Edis Görgülü ve Çağla Şikel arasında bir aşk söz konusu. Ancak evliliğe sıcak bakmayan Çağla Şikel şarkıcı Edis’in bu teklifini ciddiye almıyor. Tören gecesi sunucu olduğu için birlikte gelemedikleri bu yüzden şarkıcı Edis’e arkadaşı Zeynep Bastık’ın eşlik ettiği de söylentiler arasında. Şarkıcı Edişin Çağla Şikel’e olan evlilik teklifini ara ara yenilediği ancak güzel mankenin kabul etmediği söyleniyor. Edis Görgülü ve Zeynep Bastık

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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