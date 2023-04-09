Şarkıcı Edis'ten kötü haber! Artık konserlere çıkmayacak: Nedenini kendi açıkladı













Edis, sahnelerde performans sergilemek için birbirinden farklı şehirlere koşarken bir süreliğine kariyerine ara verdi. Yapılan sohbet sırasında sol bileğini incittiğini ve bu nedenle konserlerini ertelediğini belirten Edis, bir hafta sonra iyileşerek yeniden sahneye döneceğini söyledi.ETİLER'DE GÖRÜNTÜLENDİ Magazin basınının da yer aldığı Etiler'deki bir mekan çıkışında, biraz keyifsiz görünen Edis'in bileğini incittiği ortaya çıktı. Edis, moralinin biraz bozuk olduğunu belirterek konserlerine ara verdiğini ve yakında iyileşip yeniden sahneye döneceğini söyledi. YENİ ŞARKI YOLDA! Konuşma sırasında yeni şarkı müjdesi veren Edis, "Yakında farklı ve kişisel bir şarkım çıkacak. Bu nedenle oldukça mutluyum" dedi. Ayrıca, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen Azerbaycan turnesini gerçekleştireceğini belirterek, "Turne başlangıcını Azerbaycan'da yapacağım" diye ekledi. EDİS KİMDİR? Edis Görgülü, sahne adıyla Edis, 28 Kasım 1990 tarihinde Londra'da doğmuştur. Türk popçu, şarkı sözü yazarı ve oyunculuk eğitimi almıştır. Hayatı İzmir'de geçen Edis, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Oyunculuk kariyerine 2011 yılında başlayan Edis, müzisyenlik teklifi aldıktan sonra 2018 yılında ilk şarkısı "Anı"yı piyasaya sürdü. Türkiye'de popülerleşen "Benim Ol", "Dudak" ve "Çok Çok" gibi şarkıları ile ödüller kazandı. Edis, piyano ve gitar çalabilen bir sanatçıdır.