Şarkıcı Elif Karlı'nın 'Sarallar Operasyonu'nda tutuklanan eşi Cengiz Karlı cezaevinde öldü!













"EŞİM ÇOK HASTAYDI"

CENGİZ KARLI: "Ölmek üzereyim!"

Halkın 'Sarallar' olarak tanıdığı organize suç örgütüne yönelik yürütülen kampanya kapsamında tutuklanan Cengiz Karlı, Tokat Cezaevi'ne nakledilmişti. Şarkıcı Elif Karlı'nın da eşi olan Cengiz Karlı'nın kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği bildirildi. Sarallar Operasyonu'nda gözaltına alınan Cengiz Karlı, çıkarıldığı adli makamlarca iş adamı Erdal Acar ve MHP MHP üyesi Şahin Gürz ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.Ünlü şarkıcı Elif Karlı, eşi Cengiz Karlı'nın ölüm haberini alır almaz sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı ve paylaşımında eşi Cengiz Karlı'nın sağlık sorunları nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere yargılanmasını talep ettiklerini ancak taleplerinin reddedildiğini söyledi.Elif Karlı ayrıca, TV8 kanalında yayımlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlandı ve eşinin ölümüyle ilgili şu açıklamayı yaptı: "İki gün önce çok fena nezle oldu. Zatürreden de şüpheleniyoruz. Dün haftanın arama günüydü, aramayınca panikledim. Gece 04.00 sularında cezaevinden bir telefon geldi. Cengiz'in hasta olduğunu ve kalp krizi geçirdiğini bildirdiler. Onunla en son salı günü konuştuk. Sesini son duyduğumda morali iyiydi. Saçını kestirmişti. Eşim çok hastaydı, 2009 yılında kalp ameliyatı geçirdi ve böbrek yetmezliği ile şeker hastalığı vardı."Sarallar grubunun İstanbul merkezli 13 ilde düzenlediği operasyonda 122 kişi gözaltına alındı, 46 kişi tutuklandı. Cengiz Karlı, 8 Temmuz'da tutuklama kararı çıkarıldığı mahkemedeki sorgusunda "Bypass ameliyatı oldum. Böbrek ve kalp yetmezliğim var. İlacı alamadığım için tehlikedeyim. Sağlığım böyle şeylere elverişli değil." demişti.