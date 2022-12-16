Şarkıcı Fatih Erkoç’tan sevenlerini üzen haber







Kendimi daha iyi hissediyorum







Şarkıcı Fatih Erkoç yakın zamanda lenfoma kanseri teşhisi konmuş tedavi gördüğünü duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde katıldığı davette kanseri yendiğini duyuran şarkıcı Erkoç sevenlerini yeniden üzdü. Katıldığı davette yakın zamanda kalp krizi geçirdiğini ve ameliyat olduğunu söyleyen şarkıcı sağlık durumundan bahsetti.Şarkıcı Fatih Erkoç sağlık durumu hakkında konuştu. Fatih Erkoç kanser tedavisinin ardından kalp krizi geçirdiğini ve ameliyat olduğunu aktardı. Erkoç : ‘Kendimi çok yorgun ve halsiz hissediyordum. Kriz sonrası ameliyat oldum ve şimdi bomba gibiyim kendimi daha dinç hissediyorum.’ Diyerek sağlık durumu hakkında bilgi verdi.