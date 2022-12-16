Şarkıcı Fatih Erkoç yakın zamanda lenfoma kanseri teşhisi konmuş tedavi gördüğünü duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde katıldığı davette kanseri yendiğini duyuran şarkıcı Erkoç sevenlerini yeniden üzdü. Katıldığı davette yakın zamanda kalp krizi geçirdiğini ve ameliyat olduğunu söyleyen şarkıcı sağlık durumundan bahsetti.
MAGAZİN
16 Aralık 2022 - 15:12
Şarkıcı Fatih Erkoç'tan sevenlerini üzen haber
Fatih Erkoç’tan kanser haberinin ardından kalp krizi haberi sevenlerini üzdü…
MAGAZİN
16 Aralık 2022 - 15:12
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