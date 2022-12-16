MAGAZİN
16 Aralık 2022 - 15:12

Şarkıcı Fatih Erkoç'tan sevenlerini üzen haber

Fatih Erkoç’tan kanser haberinin ardından kalp krizi haberi sevenlerini üzdü…

MAGAZİN
16 Aralık 2022 - 15:12
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Şarkıcı Fatih Erkoç’tan sevenlerini üzen haber


Şarkıcı Fatih Erkoç yakın zamanda lenfoma kanseri teşhisi konmuş tedavi gördüğünü duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde katıldığı davette kanseri yendiğini duyuran şarkıcı Erkoç sevenlerini yeniden üzdü. Katıldığı davette yakın zamanda kalp krizi geçirdiğini ve ameliyat olduğunu söyleyen şarkıcı sağlık durumundan bahsetti. Fatih Erkoç

Kendimi daha iyi hissediyorum 

Şarkıcı Fatih Erkoç sağlık durumu hakkında konuştu. Fatih Erkoç kanser tedavisinin ardından kalp krizi geçirdiğini ve ameliyat olduğunu aktardı. Erkoç : ‘Kendimi çok yorgun ve halsiz hissediyordum. Kriz sonrası ameliyat oldum ve şimdi bomba gibiyim kendimi daha dinç hissediyorum.’ Diyerek sağlık durumu hakkında bilgi verdi.Fatih Erkoç



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
Son Haberler
Galatasaray'da yaş operasyonu başladı!
Galatasaray'da yaş operasyonu başladı!
Güney Kore’den Fener’e iyi haber! Golcü oyuncu transfere yakın
Güney Kore’den Fener’e iyi haber! Golcü oyuncu transfere yakın
Kuzey Kutbu’nda tehlikeli alarm! Yağış miktarı büyük artış gösterecek
Kuzey Kutbu’nda tehlikeli alarm! Yağış miktarı büyük artış gösterecek
Bilek güreşinde 10'uncu kez dünya şampiyonu olmayı başardı
Bilek güreşinde 10'uncu kez dünya şampiyonu olmayı başardı
Fenerbahçe'de gündem forvet transferi! Yeni isimler ile temasa geçildi
Fenerbahçe'de gündem forvet transferi! Yeni isimler ile temasa geçildi
Aslan'a Patrick van Aanholt sürprizi! Olympiakos teklif yapacak
Aslan'a Patrick van Aanholt sürprizi! Olympiakos teklif yapacak
Galatasaray'ın Okay Yokuşlu ısrarı devam ediyor! Okay için yeni teklif yapacaklar
Galatasaray'ın Okay Yokuşlu ısrarı devam ediyor! Okay için yeni teklif...
Fenerbahçe’den sürpriz sol bek hamlesi! Nikolas Dyhr için harekete geçtiler
Fenerbahçe’den sürpriz sol bek hamlesi! Nikolas Dyhr için harekete...
AK Partili Özlem Zengin'den dikkat çeken bir seçim tarihi açıklaması: Nisandan sonra..
AK Partili Özlem Zengin'den dikkat çeken bir seçim tarihi açıklaması:...
Benzine 1 lira 7 kuruş zam pompaya yansıdı! Motorine 2 liraya yakın zam ise yolda..
Benzine 1 lira 7 kuruş zam pompaya yansıdı! Motorine 2 liraya yakın...
İstanbul Levent'te korkutan yangın.. Büyükdere Caddesi üzerindeki Metro City AVM'den dumanlar yükseldi, ekipler alarma geçti!
İstanbul Levent'te korkutan yangın.. Büyükdere Caddesi üzerindeki...
Diyarbakır’da çevik kuvvet polisine saldırı! PKK'nın bombalı saldırısında 8 polis ve 1 sivil yaralandı
Diyarbakır’da çevik kuvvet polisine saldırı! PKK'nın bombalı saldırısında...
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Rıdvan Yılmaz'ın son durumu belli oldu
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Rıdvan Yılmaz'ın son durumu...
Hadise’nin kazancı ve harcamaları dudak uçuklatmaya devam ediyor
Hadise’nin kazancı ve harcamaları dudak uçuklatmaya devam ediyor
Berrak Tüzünataç’ın cesur pozu bakanı bir daha baktırdı
Berrak Tüzünataç’ın cesur pozu bakanı bir daha baktırdı