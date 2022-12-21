MAGAZİN
21 Aralık 2022 - 13:32

Şarkıcı Gülşen'in davasında önemli gelişme

Gülşen’in hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada önemli gelişmeler yaşandı…

MAGAZİN
21 Aralık 2022 - 13:32
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Şarkıcı Gülşen’in davasında önemli gelişme


Başarılı şarkıcı Gülşen’in Nisan ayında verdiği konserde yaptığı söylemler sebebiyle hakkında suçlamalar yapılmış önce tutuklanmış ardından ev hapsine çarptırılmıştı. Geçtiğimiz gün aylar sonra ilk kez sahneye çıkan Gülşen yoğun ilgi ve desteğe maruz kalmıştı. 3 yıla kadar hapis cezası ile yargılandığı davada önemli gelişmeler yaşandı. Gülşen

Duruşma ertelendi 

Şarkıcı Gülşen’in duruşması 2023 Mart ayına ertelendi. Ünlü şarkıcı duruşmaya katılmadı. Şarkıcıyı avukatları temsil etti. Şarkıcı hakkında şikayetçi olan 3 kişide mahkemedeydi. Şikayetçi şahıslar şikayetlerinden vazgeçmediğini ve şarkıcının yargılanması ve ceza almasını talep ettiler. Gülşen

Gülşen’in avukatından şaşırtan hamle 



Şarkıcı Gülşen yurtdışı yasağı için güvence bedeli olarak ödenen 250 bin Tl ‘nin geri iadesini istedi. Mahkeme kararı ile yurtdışı yasağı kaldırılan şarkıcı Gülşen’in avukatı ‘yasak kalktığı için güvence bedelini geri talep ediyoruz’ dedi. Mahkeme avukatın talebini reddetti. Dava dosyasında eksiklerin giderilmesi ve mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcıya gitmesine karar verdi. Dava Mart ayına ertelendi. Gülşen

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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