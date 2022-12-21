Şarkıcı Gülşen’in davasında önemli gelişme







Duruşma ertelendi

Gülşen’in avukatından şaşırtan hamle







Başarılı şarkıcı Gülşen’in Nisan ayında verdiği konserde yaptığı söylemler sebebiyle hakkında suçlamalar yapılmış önce tutuklanmış ardından ev hapsine çarptırılmıştı. Geçtiğimiz gün aylar sonra ilk kez sahneye çıkan Gülşen yoğun ilgi ve desteğe maruz kalmıştı. 3 yıla kadar hapis cezası ile yargılandığı davada önemli gelişmeler yaşandı.Şarkıcı Gülşen’in duruşması 2023 Mart ayına ertelendi. Ünlü şarkıcı duruşmaya katılmadı. Şarkıcıyı avukatları temsil etti. Şarkıcı hakkında şikayetçi olan 3 kişide mahkemedeydi. Şikayetçi şahıslar şikayetlerinden vazgeçmediğini ve şarkıcının yargılanması ve ceza almasını talep ettiler.Şarkıcı Gülşen yurtdışı yasağı için güvence bedeli olarak ödenen 250 bin Tl ‘nin geri iadesini istedi. Mahkeme kararı ile yurtdışı yasağı kaldırılan şarkıcı Gülşen’in avukatı ‘yasak kalktığı için güvence bedelini geri talep ediyoruz’ dedi. Mahkeme avukatın talebini reddetti. Dava dosyasında eksiklerin giderilmesi ve mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcıya gitmesine karar verdi. Dava Mart ayına ertelendi.