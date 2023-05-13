Şarkıcı Gülşen'in oy vereceği aday belli oldu! İzmir konserinde açıkladı!







SAHNEDE ELLERİYLE KALP İŞARETİ YAPTI











Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de yaşanan siyasi ve toplumsal olaylar birçok ünlü ismin açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Bu isimlerden biri de ünlü şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'ydu. İzmir konserinde "Yurtta Aşk Cihanda Aşk" adlı şarkısını seslendirirken elleriyle kalp emojisi yaparak Millet İttifakı'na mesaj yollamıştı. Bu hareketiyle halkın takdirini kazanan Gülşen, aynı konserde yaptığı bir açıklamayla Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı.İstanbul Ataşehir'de sahneye çıkan Gülşen, ekip arkadaşlarından birini işaret ederek "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor." ifadelerini kullanmıştı. Bu sözleri Türkiye genelinde büyük bir tepkiyle karşılanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da hemen soruşturma başlatmıştı.Gülşen, 25 Ağustos 2022 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ancak, "konutu terk etmeme" şartıyla adli kontrol hükümleri uygulanarak 4'üncü gününde tahliye edilmişti. Yurt dışı yasağı da daha sonra kaldırılmıştı. Yargılama sonucunda "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılan Gülşen'in hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. Gülşen, cezaevi sürecinde bir yıl boyunca ortalarda görünmemişti. Yurt dışı yasağının kalkmasıyla birlikte oğlunun yanına İspanya'ya giden ve oradan da ev aldığı Londra'ya geçen Gülşen'in, tüm planlarını 14 Mayıs sonrasına bıraktığı söylenmişti. Bir süre önce yapılan seçimler öncesinde ise Gülşen yine dikkatleri üzerine çekti. İddialara göre, "Erdoğan kazanırsa ülkeyi komple terk ederim." şeklinde açıklama yapmıştı. Yakın çevresi ve avukatı bunu yalanlamış olsa da, Gülşen İzmir konserinde yaptığı kalp emojisi hareketiyle yine gündeme oturmuştu. "Yurtta Aşk Cihanda Aşk" adlı şarkısını seslendirirken yaptığı kalp emojisi hareketi, halk tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiği yorumlarına neden olmuştu.