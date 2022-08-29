MAGAZİN
29 Ağustos 2022 - 12:55

Şarkıcı Gülşen tahliye ediliyor!

Şarkıcı Gülşen'in, İmam Hatiplilere yönelik söylemlerinden dolayı tutuklanması kararına yapılan itirazın mahkemece kabul edilmesinin ardından serbest bırakılmasına karar verildi.

MAGAZİN
29 Ağustos 2022 - 12:55
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Şarkıcı Gülşen tahliye ediliyor!


Şarkıcı Gülşen hakkında İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" başlatılan soruşturma çerçevesince tutuklanmış, Gülşen'in avukatı, İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gelerek karara karşı çıkmıştı. Mahkeme tarafından değerlendirilen itiraz kabul edilerek, Gülşen'in ev hapsiyle tahliye edilmesine karar verildi.

Mahkeme tahliye gerekçesinde, şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosya çerçevesine göre soruşturma dosyasında toplanması gereken tüm delillerin toplanmış olması, bu aşamadan sonra şüphelinin kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunmayışı, şüphelinin bakmakla mükellef olduğu yaşı küçük çocuğunun bulunması, tutuklama maddeleri dikkate alındığında alması tahmin edilen cezaya ilişkin infaz koşulları da hep beraber değerlendirildiğinde tutuklamadan beklenen faydanın adli kontrol tedbirleri ile sağlanabileceği şeklinde değerlendirdi.



EDİTOR
Abidin brt
Abidin brt
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