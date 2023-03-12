Şarkıcı Lara, voleybolcu aşkıyla dünyaevine girdi!













Şarkıcı Lara, uzun süredir birliktelik yaşadığı sevgilisiyle sonunda nikah masasına oturdu. İran asıllı olan ve ülkesinde voleybol oynayan Mehdi Karimi ile evlenen Lara'nın mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Karimi ile evlendiği anların fotoğraflarını Instagram hesabı üzerinden yayınlayan Lara, paylaşımın altına şu notu yazdı:"Senin gibi birisine sahip olmak beni çok mutlu ediyor. Beni ben diye sevdiğini biliyorum. Seni tanıdığım ve atmış olduğum tüm adımlarda hayatımda olduğun için fazla şanslıyım. Dünüm, bugünüm ve yarınım… Seni çok seviyorum."