MAGAZİN
12 Mart 2023 - 15:51

Şarkıcı Lara, voleybolcu aşkıyla dünyaevine girdi!

"Katmer Katmer" isimli şarkısıyla müzik piyasasında yerini alan ve daha sonra "İhanetin Bekçisi" adlı şarkısıyla uzun süre müzik listelerinin zirvesine yerleşen Lara, dünya evine girdi. Bir süredir İranlı voleybolcu sevgilisiyle aşk yaşayan Lara, Mehdi Karimi ile nikah masasına oturdu.

MAGAZİN
12 Mart 2023 - 15:51
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Şarkıcı Lara, voleybolcu aşkıyla dünyaevine girdi!


Şarkıcı Lara, uzun süredir birliktelik yaşadığı sevgilisiyle sonunda nikah masasına oturdu. İran asıllı olan ve ülkesinde voleybol oynayan Mehdi Karimi ile  evlenen Lara'nın mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Karimi ile evlendiği anların fotoğraflarını Instagram hesabı üzerinden yayınlayan Lara,  paylaşımın altına şu notu yazdı:

Şarkıcı Lara, voleybolcu aşkıyla dünyaevine girdi



"Senin gibi birisine sahip olmak beni çok mutlu ediyor. Beni ben diye sevdiğini biliyorum. Seni tanıdığım ve atmış olduğum tüm adımlarda hayatımda olduğun için fazla şanslıyım. Dünüm, bugünüm ve yarınım… Seni çok seviyorum."

Şarkıcı Lara, voleybolcu aşkıyla dünyaevine girdi

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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