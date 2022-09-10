Şarkıcı Nilüfer’in TikTok isyanı: 'Takipçim az'

Uzun süredir konser vermeyen sanatçı Nilüfer, Açıkhava konser serisine Bursa Açıkhava sahnesinde devam etmektedir. İki ay aradan sonra yeniden Bursa'da sahne almaktan dolayı mutluluğunu izah eden şarkıcı, TikTok hesabında az takipçi olmasından yakındı.

"Dünya Dönüyor", "Taa Uzak Yollardan", "Haram Geceler", "Esmer Günler", "Mor Menekşe", "Mavilim", "Yeniden Sev" ve "Kavak Yelleri" gibi unutulmaz şarkılarıyla konsere başlayan Nilüfer, sahne almayı çok özlediğini söyledi.

29 Ekim'de de Bursa'da

Ünlü şarkıcı Nilüfer, şarkı aralarında sık sık dinleyiciler ile sohbet etti. Cumhuriyet'in 100. yılında 29 Ekim'de de Bursa'da sahne alacağının sürprizini yapan Nilüfer, “Hep birlikte Cumhuriyet'imizi kutlayacağız, şarkılar söyleyeceğiz. Ayrıca bugün özel bir gün, 9 Eylül. İzmir'in dağlarında, tüm Türkiye'nin dağlarında çiçeklerin açtığı bir gün. O yüzden gurur duyuyoruz. Tüm şehitlerimizi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak suretiyle tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum” dedi.

"TikTok hesabım bile var ancak takipçim az"

Ünlü şarkıcı, şarkı aralarında dinleyiciler ile sohbet etti. Nilüfer, ‘Biz eski jenerasyonuz' diyerek yaşadığı bir hikayeyi dinleyicileri ile paylaştı. Nilüfer, “Siz böyle açıyorsunuz ya telefonlarınızın ışıklarını konserde, ben tabi eskilere gittim jenerasyon farkı, biliyorum bunları, bilmiyorum sanmayın. Tabii TikTok hesabım bile var ancak takipçim az. Öyle bir sıkıntı var. TikTok hesabı olan var mı” diye dinleyicilerine sordu. Bir dinleyicisinin ‘evet' demesi üzerine "Peki beni takibini sürdürüyor musunuz? Dokuz bin takipçin mi var? Benden çok takipçin var, benden daha mı ünlüsün? 'Ta Uzak Yollarda' şarkısını istemesini biliyorsun, insan bir takip eder" diyerek esprili bir yaklaşımda bulundu.

"Şarkıda yakın çakmakları"

Ardından hikayesini anlatmaya sürmekte olan sanatçı, "Herkes ışıkları yaktı. Nasıl güzel durdu anlatamam. Gaza geldim ve ‘Bir sonraki şarkıda yakın çakmakları' dedim. Eskiden öyleydi. Biliyorum bunu. Şimdi telefonun ışığının yandığı da biliyorum. Ama o çakmak değilmiş telefon ışığıymış, bunu konserden sonra söylediler. Hatta TikTok hesabımda böyle bir videom var, girip izleyin" diyerek Bursalı müzikseverlere keyifli anlar yaşattı.

Kayahan'ı unutmadı

"Esmer Günler", "Gözlerinin Hapsindeyim" ve "Yemin Ettim" gibi Türk Pop Müziği'ne damga vuran Kayahan şarkılarını da seslendiren Nilüfer "Kayahan, eşi bulunamaz, tekrarlanamaz, benzeri yapılamaz şarkılara imza attı. Buradan onu alkışlarla anmak istiyorum" diyerek Kayahan'ı andı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan sanatçı, albümünün çıkış şarkısı "Boşver" ile final yaptı.