Şarkıcı Songül Karlı eski eşi Metin Yüncü canlı yayında birbirlerine girdiler

Songül Karlı kendi üzerine olan bir araziye eski eşinin çöktüğü iddiasıyla dava açımş ve gerekirse Müge Anlı'ya dahil çıkacağını söylemişti. Dava edilen eski eş Yüncü ise geçtiğimiz günlerde beraat etti.
Canlı yayında yüzleştiler!İkili Beyaz Magazin programında herkesin önünde canlı canlı yüzleşti. Yayına bağlanan Karlı'ya eski kocasıyla alakalı yaptığı "çalmaz, çırpmaz" söylmeleri dinletildi. Karlı bu ses kaydıyla alakalı "Bu adam benim eşimdi insan eşini kötüler mi? Siz Metin'i aklamak için neler yapıyorsunuz? Ben sizle iki gündür bu kavgayı yaşıyorum. Ben bu adamla evlendim, adam benden ailesiyle imza aldı. Benim arsamı satıp karısına ev ve araba almış çünkü anlaşmalı boşanmışlar. Karısının en yakın arkadaşının ifadesi var" şeklinde konuştu.
Tam bu konuşmalar sürerken yayına Metin Yüncü'de katıldı ve hakkında söylenenlere itiraz etti. Bu itirazı duyan Songül Karlı ise hem eski kocasına hem de sunuca bela okudu. Yüncü de bu sırada itirazlarına devam ederken Karlı'ya bela okudu. Karşılıklı bela okumalar ve hakaretler bir süre devam etti. En sonunda Karlı herkesi Allah'a havale etti...