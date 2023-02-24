MAGAZİN
24 Şubat 2023 - 16:13

Şarkıcı Zeynep Bastık ölüm haberiyle yıkıldı! Depremde hayatını kaybetti: Paylaşımı yürek burktu

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü meydana gelen depreme her bölgeden her şehirden destekler geldi. 7.7 ve 7.4 büyüklüğünde yaşanan iki deprem 11 şehirde etkili olmuştu. Deprem bölgesine yardım için Teşvikiye Deprem Koordinasyon gönüllüleri deprem günü hızlı bir şekilde bölgeye gitmişti. Fakat son depremde hayatını kaybeden gönüllülerin isimlerini Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık paylaştı. Ünlü şarkıcının paylaşımı haberimizde.

MAGAZİN
24 Şubat 2023 - 16:13
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Şarkıcı Zeynep Bastık ölüm haberiyle yıkıldı! Depremde hayatını kaybetti: Paylaşımı yürek burktu
TAKİP ETTAKİP ET


Yaşanan ilk depremlerin izleri silinmeye, yaralar sarılmaya çalışılırken, gelen bir deprem haberi daha herkesi yıktı. Hatay'da yaşanan 6.4 büyüklüğündeki deprem zaten enkazlarla dolu olan şehirde bir yıkıma daha sebep oldu. Hayatını kaybedenler arasında gönüllü olan Zeynep Karakütük ve Buğra Güzelel'de vardı. Haberi Zeynep Bastık duyurdu.

zeynep bastıktan üzen haber

ÜNLÜ ŞARKICIYI ÜZEN ÖLÜM HABERİ



Merkezi Kahramanmaraş olan iki depremin enkaz çalışmaları devam ederken bir kötü haber de Hatay'dan geldi. Bölgede yaşayan insanlar daha ilk depremlerin etkilerini atlatamadan 6.4 şiddetindeki depremle bit kez daha yıkıldı. Hatay Defne merkezli yaşanan 6.4 büyüklüğündeki deprem yıkılmayan evleri yıktı, birçok vatandaşımızın yaralanmasına neden oldu. Can kaybının da olduğu deprem herkeste büyük bir panik ve korkuya sebep oldu. Bölgede yaşanan can kayıplarının arasında depremzedelere yardım amacıyla giden kişilerin de olduğu duyuldu.

zeynep bastıktan üzen haber

Bölgeye yardım amacıyla Teşvikiye Deprem Koordinasyonu öncülüğünde giden Zeynep Karakütük ve Buğra Güzelel maalesef Hatay'daki depremde hayatını kaybetti. İki gönüllü ismin haberini ünlü şarkıcı Zeynep Bastık sosyal medya hesabından duyurdu. Acı haberi paylaşan Bastık, " Kalbim paramparça ve çok kırık." yorumuyla sevenlerini de üzdü. 

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ