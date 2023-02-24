Şarkıcı Zeynep Bastık ölüm haberiyle yıkıldı! Depremde hayatını kaybetti: Paylaşımı yürek burktu

Yaşanan ilk depremlerin izleri silinmeye, yaralar sarılmaya çalışılırken, gelen bir deprem haberi daha herkesi yıktı. Hatay'da yaşanan 6.4 büyüklüğündeki deprem zaten enkazlarla dolu olan şehirde bir yıkıma daha sebep oldu. Hayatını kaybedenler arasında gönüllü olan Zeynep Karakütük ve Buğra Güzelel'de vardı. Haberi Zeynep Bastık duyurdu.
ÜNLÜ ŞARKICIYI ÜZEN ÖLÜM HABERİ
Merkezi Kahramanmaraş olan iki depremin enkaz çalışmaları devam ederken bir kötü haber de Hatay'dan geldi. Bölgede yaşayan insanlar daha ilk depremlerin etkilerini atlatamadan 6.4 şiddetindeki depremle bit kez daha yıkıldı. Hatay Defne merkezli yaşanan 6.4 büyüklüğündeki deprem yıkılmayan evleri yıktı, birçok vatandaşımızın yaralanmasına neden oldu. Can kaybının da olduğu deprem herkeste büyük bir panik ve korkuya sebep oldu. Bölgede yaşanan can kayıplarının arasında depremzedelere yardım amacıyla giden kişilerin de olduğu duyuldu.
Bölgeye yardım amacıyla Teşvikiye Deprem Koordinasyonu öncülüğünde giden Zeynep Karakütük ve Buğra Güzelel maalesef Hatay'daki depremde hayatını kaybetti. İki gönüllü ismin haberini ünlü şarkıcı Zeynep Bastık sosyal medya hesabından duyurdu. Acı haberi paylaşan Bastık, " Kalbim paramparça ve çok kırık." yorumuyla sevenlerini de üzdü.