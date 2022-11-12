Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu Nilgün Belgün kimdir, kaç yaşında, nereli? Nilgün Belgün yer aldığı projeler ve aldığı ödüller

Şarkılar Bizi Söyler programının konuğu Nilgün Belgün sevilen sanatçılar arasında yer alırken aynı zamanda akşam yayınlanacak bölümünde Nilgün Belgün yer alırken izleyiciler ise Belgün kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? sorularına yanıt aramaktadır. Nilgün Belgün hayatına ilişkin detaylar haberimizde NİLGÜN BELGÜN KİMDİR? 1953 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Belgün, Özel Şişli Lisesi ve İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda Şan ve Tiyatro bölümünü tamamladı. Aynı zamanda kısa sürede diksiyon dersleri almaya da devam etti. Sanat hayatına ilk kez 1973 yılına giriş yapan ünlü isim Belgün, Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda deneyim edinen sanatçı, daha sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Levent Kırca Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Birçok sinema, film ve dizilerde rol alan Belgün, başarılı oyunculuğuyla adından bahsettirirken devamında ise Star Tv ve TV8 ekranlarında programlar yaptı. NİLGÜN BELGÜN EVLİ Mİ? 19 yaşında ilk evliliğini yapan Belgün, tiyatrocu ve komedyen Abdullah Şahin ile dünya evine girdi. Bu evlilikten Oylum Şahin adında bir kız çocukları dünyaya geldi. Evliliğin bitmesinin ardından ikinci evliliğe yelken açan Nilgün Belgün, İlhan Gencer ile nikah masasına oturdu. Nilgün Belgün üçüncü evliliğini Atilla Demircioğlu ile yaptı.