TV Programları
03 Kasım 2022 - 21:36

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu Türk müzik dünyasının önemli ismi Selami Şahin olacak!

Müziğin iki büyük ismi Sibel Can ve Hakan Altun ile ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’nin bir arada sunduğu Poll Production by Polat Yağcı'nın yapımcılığında olduğu Kanal D ekranlarının sevilen programı Şarkılar Bizi Söyler’de her zaman ki gibi müzik şöleni yaşanacak. Cumartesi günü ekranlarda olacak olan programın yeni bölümünde Selami Şahin ağırlanacak. Detaylara haberimizden göz atabilirsiniz…

TV Programları
03 Kasım 2022 - 21:36
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Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu Türk müzik dünyasının önemli ismi Selami Şahin olacak!
50 yılı aşkın zamandır hitleriyle müziğe hayatını adayan usta sanatçı, eşsiz bir müzik şöleni sunacak.

şarkılar bizi söyler

Selami Şahin, taklitleri ve özgün çalışmaları ile herkesi güldürüyor. Zeki Müren, İbrahim Tatlıses ve Coşkun Sabah'ın taklitleriyle stüdyoda eğlenceli anlar yaratan Şahin, Karadeniz'den Trakya'ya çeşitli yörelerde yaptığı şarkılarla anılarını samimiyetle anlatıyor.

Annesine özel kaleme aldığı 'Sen Tapılacak Kadınsın' şarkısını söylerken gözyaşlarını tutamayan Şahin, stüdyoda duygulu anlar yaşadı.

Şarkılar Bizi Söyler 5 Kasım Cumartesi 20:00'da Kanal D ekranlarında olacak...

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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