Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu Türk müzik dünyasının önemli ismi Selami Şahin olacak!

50 yılı aşkın zamandır hitleriyle müziğe hayatını adayan usta sanatçı, eşsiz bir müzik şöleni sunacak.Selami Şahin, taklitleri ve özgün çalışmaları ile herkesi güldürüyor. Zeki Müren, İbrahim Tatlıses ve Coşkun Sabah'ın taklitleriyle stüdyoda eğlenceli anlar yaratan Şahin, Karadeniz'den Trakya'ya çeşitli yörelerde yaptığı şarkılarla anılarını samimiyetle anlatıyor. Annesine özel kaleme aldığı 'Sen Tapılacak Kadınsın' şarkısını söylerken gözyaşlarını tutamayan Şahin, stüdyoda duygulu anlar yaşadı. Şarkılar Bizi Söyler 5 Kasım Cumartesi 20:00'da Kanal D ekranlarında olacak...