Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları - 27 Mayıs 2023 Cumartesi

BU HAFTANIN KONUKLARI DUYURULDU







Kanal D'nin sevilen müzik-eğlence programı 'Şarkılar Bizi Söyler', yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Program, şarkıları ve özel anekdotlarıyla ünlü konuklarını ağırlayarak izleyenlere müzik dolu bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Programın sunuculuğunu ise Sibel Can ile Hakan Altun üstleniyor. Ayrıca, Hüsnü Şenlendirici de klarnetiyle programa renk katacak ve performanslarına eşlik edecek.Özellikle müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği 'Şarkılar Bizi Söyler', her bölümünde farklı konseptleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Bu haftanın konuklarıyla birlikte, pop ve türkü müziğinin en güzel eserleri ekrana gelecek ve izleyicilere unutulmaz bir müzik şöleni sunulacak. Program, cumartesi akşamları saat 20.00'de Kanal D'de izleyicilerle buluşuyor. Her bölümünde izleyenlerin müzik dolu bir akşam geçirmesini sağlayan 'Şarkılar Bizi Söyler', bu hafta da unutulmaz bir müzik şölenine ev sahipliği yapacak.