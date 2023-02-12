Finans
12 Şubat 2023 - 22:45

Şartı taşıyan kadınlara yardım seferberliği! Toplu para ödemesi için başvurular başladı

Kendine ait geliri olmayan kadınlara yardım yapılacak. İşte detaylar...

Finans
12 Şubat 2023 - 22:45
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Şartı taşıyan kadınlara yardım seferberliği! Toplu para ödemesi için başvurular başladı


Eşinden ayrı olan kadınlara, kendilerine ait gelirleri olmaması durumunda yapılan yardım devam ediyor. Ancak nafaka isteği durumunda devlet bu yardımda bulunmayacak.

Asıl olarak eşini kaybeden kadınlara verilmek amacıyla düzenlenen destek E-devlet üzerinden veriliyor. Eşinden ayrılan kadınlar ise bu nedenle değil, kendilerine ait geliri olmayan vatandaşlar olarak bazı yardımlara başvurabilirler. İşte o yardımlar:



Dul maaşı, çocuk desteği , sağlık desteği , fatura desteği, yakacak desteği , eşya desteği, giyim desteği, gıda ve erzak desteği

Eşinden ayrı kadınlar ise; Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı, Aile Mahkemesi ya da Asliye Hukuk Mahkemesi, Mor Çatı Derneği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Belediyeler ve Muhtarlıklar tarafından sağlanan desteklere başvurabilirler. 

EDİTÖR
Zeynep Sude Yeşil
Zeynep Sude Yeşil
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ