Şartlar kaldırıldı! e-Devlet'ten hemen başvurana 1.100 TL sosyal yardım verilecek!













Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 1.100 TL'lik EİKP ödemesi, koronavirüs salgını döneminde maddi sıkıntılar yaşayan, işleri kapanan, işsiz kalan, yoksul ve bakıma muhtaç olan vatandaşlara sağlanmaktadır. Bu ödemenin devam etmesi için gereken şartlardan biri artık kalkmıştır. EİKP başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir ve başvuru sonuçları da yine bu platform üzerinden öğrenilebilmektedir.EİKP ödemesi için önceden aylık gelirin 5.000 TL'den az olması şartı vardı, ancak bu şart artık kalkmıştır. Bu nedenle, 5.000 TL üzeri kazanan vatandaşlar da bu ödemeden yararlanabilirler. İşsizlik ödeneği alanlar, SGK'dan emekli olanlar ve İŞKUR kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar gibi birçok vatandaş, pandemi sosyal destek ödemesi 3. fazından yararlanmak için başvuruda bulunabilirler. Pandemi sosyal destek ödemesi tek seferlik olarak verilmektedir ve önceden alanlar tekrar başvuruda bulunamazlar. Başvuru sonuçları genellikle maksimum 1 ila 1,5 ay içinde verilmekte olup ödemeler de aynı süre içinde yapılmaktadır. Başvurular, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirli günlerde yapılabilmektedir.