Şartlara 'tamam' diyen ayda 30.000 TL maaş alacak! Bu işleri yapacak personeller aranıyor: Yaş şartı yok!

AYLIK 30.000 TL MAAŞ

BAŞVURU EKRANI AZ ÖNCE AÇILDI

Küresel koronavirüs pandemisi ile birlikte istihdam ve üretim konusu da gündeme geldi. Her gün birçok alanda ciddi yaralar açılıyor. Bazı meslek grupları istihdam edilmemektedir. Yine böyle profesyonel bir gruptan mesaj geldi. Ayrıca aylık 30.000 TL maaş ödenmektedir. İş arayanlar Şimdi bakın, bu kaçırılmaması gereken bir fırsat. Hele bu ekonomik koşullarda 30.000 TL maaş imkanı resmen büyülüyor. İşte başvuru ve aranan şartlar...Koronavirüs pandemisi ile başlayan istihdam sorunu 2023 yılında daha da dayanılmaz bir boyuta ulaştı. Özellikle bazı meslek gruplarında büyük bir açık yaşanıyor ve işçi bulmak zorlaşıyor. bu sektörlerde . Milyonlarca iş arayan için bir son dakika duyurusu daha geldi. Aylık 30.000 TL ücretle personel alımı yapılmaktadır. Yüksek maaşlı bir iş arıyorsanız kaçırmayın çünkü bu fırsat bir daha gelmeyecek.Koronavirüs pandemisi, yiyecek ve içecek sektörünü güçlü bir şekilde etkiledi. Bu alandaki personel açığı artarken eğitimli işçi sayısı da her geçen gün azalmaktadır. Özellikle çırak sayısının azalmasıyla birlikte yiyecek içecek sektöründe yeni arayışlar başlamıştır. Son günlerde birçok şirket işe alım ilanları yayınladı. Söz konusu çalışanlar genellikle mutfak şefi, ekmekçi, dönerci pide ustası, pizzacı müdürü gibi meslek gruplarıdır. Sektörde eleman açığı her geçen gün artarken, ardı ardına işe alım ilanları da yayınlanıyor. Ayrıca işe alınan işçilere 30.000 lira ödenmektedir.Birçok firma İŞKUR üzerinden bu alanlarda eleman arıyor. Uygulama ekranı da açılacaktır. Adayların öncelikle İŞKUR'a kayıt olmaları gerekmektedir. 30.000 TL maaş yine artabilir. Bu sektörlerde önemli bir açık olmasına rağmen, bazı şirketler vasıflı işçi arıyor, bazıları ise eğitim veriyor. Bu nedenle İŞKUR'a yazıp açık iş ilanlarını görebilir, genel ve özel başvuru koşullarına bakarak başvuru sürecini tamamlayabilirsiniz.