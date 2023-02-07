Şartları karşılayana o bankadan 33.500 TL anında ödeme! Şubeye gitmek yok, kefil yok anında parayı alacaksınız

Bankalar müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sundukları kredi kampanyalarına devam ediyor. Müjdeli bir haber de o bankadan geldi. Peki hangi banka 33 bin 500 TL krediyi hangi şartlarla veriyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
33 BİN 500 TL ANINDA KREDİQNB Finansbank nakit ihtiyacı olan vatandaşlarını az da olsa rahatlatabilmek için yeni bir kredi kampanyası başlattıklarını duyurdu. Kredi notu uygun olacak müşteriler internet üzerinden kredi başvurularını oluşturabilecek. Aynı zamanda şartlar arasında 18 yaş üstünde olmak ve kredi notunun 1200 üzerinde olması gerektiği bilgisi verildi. QNB Finansbank kredi şartlarını yerine getiren müşteriler internet bankacılığı, mobil uygulama, SMS yolu ve şubeye giderek başvurularını yapabilecekler.
Başvurusu onaylanan vatandaşlara uygun ödeme planları ile birlikte anında 33 bin 500 TL kredi verilecek. SMS ile başvuru yapmak isteyen vatandaşların 5030 numarasına kimlik numaralarını yazarak mesaj göndermeleri gerekiyor, başvurunuz değerlendirildikten sonra birkaç dakika içinde tarafınıza onay mesajı geliyor. Eğer krediniz onaylanırsa ödemeniz anında hesabınıza aktarılıyor.