YAŞAM
05 Kasım 2022 - 12:30

Şartlı eğitim yardımı nedir, kimlere verilir? Şartlı eğitim yardımı ne kadar? Şartlı eğitim yardımı sorgulama ekranı 2022

Şartlı eğitim yardımı başvurusunun nasıl yapıldığı hakkında araştırmalar devam ediyor. Şartlı eğitim yardımı hakkında merak edilen tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz. Şartlı eğitim yardımı başvurusu nedir ve nasıl alınır? Şartlı eğitim yardım kimler yararlanabilir? sorularının yanıtlarını sizler için araştırdık. İşte konu hakkındaki detaylar..

YAŞAM
05 Kasım 2022 - 12:30
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Şartlı eğitim yardımı nedir, kimlere verilir? Şartlı eğitim yardımı ne kadar? Şartlı eğitim yardımı sorgulama ekranı 2022


Kişilere nakit olarak yapılan yardımlardan bir tanesi de şartlı eğitim yardımıdır. Destek parası olarak bilinen şartlı eğitim yardımı 2003 yılında verilmeye başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan sosyal yardımlar içerisinde yer alan şartlı eğitim yardımı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla kişilere ulaştırılır. Bu yardım ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yapılmaktadır. Şartlı eğitim yardımı eğitime destek amacıyla öğrencilere yapılan bir yardım çeşididir. İşte konu hakkındaki tüm detaylar…

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI NEDİR VE NASIL ALINIR?

Şartlı eğitim yardımı, maddi durum açısından sıkıntı yaşayan öğrencilerin eğitimine devam edebilmesi için bakanlık tarafından sağlanan bir yardım çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal güvencesi bulunmayan kişilerin dahil olduğu yardım kapsamında öğrencilerin eğitimden geri kalmaması ve sürekliliğinin sağlanması amaçlanır. Bu yardım kapsamında ödemeler hane başına okuyan çocuk sayısına göre yapılır.

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?



Şartlı eğitim yardımı kapsamında zorluk yaşayan annenin çocuklarını kapsayan para yardımı yapılmaktadır. Eğitim yardımını alan anne ilkokuldan liseye kadar tüm eğitim sürecinde bu paradan yararlanabilir. Bu sayede çocuğun eğitim için ihtiyaç duyduğu giderler bu paradan karşılanır. Sosyal güvencesi bulunmayan aileler için yapılan bu yardım özellikle pandemi döneminde birçok aileye nefes aldırdı. Artan fiyatlar nedeniyle vatandaşlar zorluk çekerken eğitim masrafları da ailelerin belini büküyor. Bu açıdan bakanlık şartlı eğitim yardımı yapmaktadır.

Şartlı Eğitim Yardımı Nedir

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMINA NASIL BAŞVURULUR?

Şartlı eğitim yardımı için internet üzerinden başvuru yoktur. Bu nedenle başvuru yapacak olan kişiler bulunduğu yerdeki il ya da ilçe kaymakamlığına giderek başvuru yapabilmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yardımlara genellikle kaymakamlık binalarından başvuru yapılır.

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI BAŞVURU YÖNTEMLERİ

Şartlı eğitim yardımı kapsamında başvurular öğrencinin velisi tarafından yapılmaktadır. Kaymakamlık binalarına giderek şartlı eğitim yardımından yararlanmak istediğinizi belirtmeniz gerekir. Burada size verilecek olan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmanız gerekir. Hanede okuyan çocuk sayısı kapsamında ailelere yardım yapılmaktadır. Başvuru talebinin bildirilmesi ile birlikte kurum tarafından inceleme yapılır. Yapılan incelemeler doğrultusunda yardımdan yararlanıp yararlanamayacağınız belirlenir.

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI HANGİ HESABA YATAR?

Yapılan yardım kapsamında başvurusu onaylanan ailelerin ödemeleri PTT aracılığı ile yapılmaktadır. Şartlı eğitim yardımı kapsamında ailelere 2 ayda bir PTT aracılığıyla ücret ödemesi yapılır.

2022 ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI NE KADAR OLDU?

2022 yılında Şartlı eğitim yardımı için erkek öğrenciler için 55TL kız öğrenciler içinde 60 TL ödeme yapılmaktadır. Ortaöğretim öğrencileri kapsamında yapılan ödemeler için de erkek öğrencilere 70 TL, kız öğrencilere ise 90 TL ödeme yapılır.

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI ALMA KOŞULLARI NELERDİR?

Bakanlık tarafından sağlanan hizmetten yararlanmak için bazı şartların sağlanması gerekiyor. Bu kapsamda ailelerden istenen şartlar şu şekildedir:

T.C. vatandaşı olmak,

Hane halkı kişi başı düşen gelirin asgari ücretten düşük olması,

Kişinin herhangi bir sosyal güvencesinin olmaması,

Öğrenci olan kişinin eğitime devam ediyor olması,

Eğitim süreci boyunca bir takvim ayı içerisinde 4 günden fazla devamsızlık durumunun bulunmaması.

Şartlı Eğitim Yardımını Kimler ALır

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI ÖDEMELERİ HANGİ AYDA YAPILIR?

Şartlı eğitim yardımı alan ailelere iki ayda bir ödeme yapılmaktadır. Ödemeler Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül ve Kasım aylarında ailelere veriliyor. Başvurusu onaylanan aileler PTT şubeleri aracılığıyla ödemelerini alabilir.

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI BAŞVURU SONUCUNU ÖĞRENME 2022

Şartlı eğitim yardımı için başvuru yapan aileler öncelikle inceleme sürecine girer. Bu süreç kapsamında ailelerin vermiş olduğu bilgilerin doğruluğu ve uygunluğu kontrol edilir. Şartlı eğitim yardımı sorgulaması için e-devlet sisteminden yardım alabilirsiniz. https://wwww.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama linki üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

Bu yardımdan yararlanacak olan kişiler sorgulama işlemleri için e-devlet sistemine kimlik numarası ve şifre ile giriş yapmanız gerekir. E-devlet şifresini bilmeyen ya da unutan kişiler PTT aracılığıyla şifre alabilir.

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI ÇIKTI NE DEMEK?

Bakanlık tarafından sağlanan pek çok ödeme için başvuru takibi e-devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. E-devlet üzerinden şartlı eğitim yardımı sorgulaması yaparken karşınıza çıkan “şartlı eğitim yardımı çıktı” ifadeleri başvurunun onaylandığını gösterir. Bu kapsamda şartlı eğitim yardımından faydalanabilirsiniz.

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI HESAPTAN ÇEKİLMEZSE NE OLUR?

Sosyal yardım ödemeleri PTT aracılığı ile aileleri ulaştırılır. Bakanlık tarafından yapılan ödemelerin hesaplardan çekilmemesi durumunda ne olacağı merak ediliyor. Şartlı eğitim yardımı almaya hak kazanan ailenin belirli parayı belirli bir süre çekmemesi durumunda yardım iptal edilir. Bu nedenle yaptığınız başvuruların takibini gerçekleştirerek ödemeleri zamanında almanız gerekir.

Şartlı Eğitim Yardımı Ne Zaman YAtırılır

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI NEREDEN ALINIR?

Şartlı eğitim yardımı kapsamında başvurusu onaylanan aileler ödemeleri PTT aracılığı ile almaktadır. PTT şubelerine giderek yetkilileri talebinizi iletmeniz yeterli olacaktır.

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMININ EKSİK YATMASININ SEBEBİ NEDİR?

Şartlı eğitim yardımı kapsamında ailelerden belirli şartlar istenir. Bu şartları sağlayan öğrencilere ise ödeme yapılmaktadır. Şartlı eğitim yardımı için öğrencilerin devamsızlık durumu önemli bir yere sahiptir. Şartlı eğitim yardımı alan öğrenciler 1 ay içerisinde 4 gün okula gitmezse ödeme eksik yatırılır ya da yatırılmaz. Bu nedenle ödemeleri tam almak isteyen öğrencilerin devamsızlık durumuna dikkat etmesi gerekir. Öğrencinin devamsızlığında bir problem olmamasına rağmen ödemesinin eksik olması durumunda kaymakamlığa başvuru yapmanız gerekir.

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI GERİ ÖDENİR Mİ?

Şartlı eğitim yardımı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere yapılan karşılıksız bir yardımdır. Öğrenciler lise eğitimlerini tamamlayana kadar bu ödemelerden yararlanabilmektedir.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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