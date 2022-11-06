Şartlı eğitim yardımı nedir, kimlere verilir? Şartlı eğitim yardımı ne kadardır? Şartlı eğitim yardımı başvuru şartları ve gerekli evraklar







ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI HANGİ ŞARTLARDA ALINMAKTADIR?

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI KİMLERİ KAPSIYOR?







ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

ŞARTLI EĞİTİM BAŞVURULARINDA GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMLARI NE KADARDIR?

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

İhtiyaç sahibi ailelerin okul çağındaki çocukları için her ay düzenli şekilde yapılan yardım şartlı eğitim yardımıdır. Bu yardım ihtiyaç sahiplerinin hesabına her ay düzenli olarak yatırılır. Bu yardımdan yararlanmak isteyenlerin bazı şartları taşıyor olması gerekiyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verdiği bu yardım; maddi durumu iyi olmayan ve eğitimi aksayan çocuklar için yapılmaktadır. Bu yardımdaki amaç çocukların eğitiminin devam etmesidir.Bu yardıma başvurmak isteyen ailelerin üzerine kayıtlı gayrimenkul olmaması gerekiyor. Başvurusu kabul edilen ailelerin çocukları okul hayatında dört günden fazla devamsızlık yaptığında yardımı kesilmektedir. Ancak sağlık sorunundan kaynaklı eğitimine ara vermek zorunda kalan çocuklar bu durumu sağlık raporuyla kanıtladıklarında yardım hakları devam eder.Şartlı eğitim yardımına başvurmak isteyenler sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına bizzat giderek başvurularını yapmalılar. Şartlı eğitim yardımı için e-Devlet sisteminde başvuru ekranı bulunmuyor. Bu yüzden başvuruları bizzat yapmak zorundasınız.Yaptığınız yardım başvurunuzun sonucunu öğrenmek için e-Devlet sistemini kullanabilirsiniz. E-Devlet sisteminde yer alan sosyal yardım bilgileri sorgulama alanından başvuru sonucunuzu kolaylıkla öğrenebilirsiniz.Başvuru esnasında sizden talep edilecek evraklar şunlardır: Kimlik kartı fotokopisi İkametgah belgesi Fakirlik belgesi (muhtarlıktan alınmaktadır) Vukuatlı nüfus kayıt örneği SGK dan işsiz olduğuna dair belge Kirada oturan aileler için kira sözleşmesi Yardım alacak çocuğa ait öğrenci belgesi2022 yılında yapılan yardımlar şöyledir: İlköğretim kız öğrencilerine aylık 50 TL İlköğretim erkek öğrencilerine aylık 45 TL Ortaöğretim kız öğrencilerine aylık 75 TL Ortaöğretim erkek öğrencilerine aylık 55 TLYardımın kesileceği durumlar şöyledir: - Hak sahibinin hayatını kaybetmesi - Eğitim alan çocuğun hayatını kaybetmesi - 1 ayda çocuğun 4 günden fazla okula gitmemesi - Çocuğun örgün eğitimi bırakarak 2. öğrenime başlaması - Vakıftan habersiz ikametgahın değiştirilmesi - Muhtaçlık durumunun ortadan kalkması - Şartlı eğitim yardımı sözleşmesinin dışına çıkılması Bu durumlarda kişilerin şartlı eğitim destekleri anında kesilmektedir.