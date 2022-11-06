YAŞAM
06 Kasım 2022 - 11:26

Şartlı eğitim yardımı nedir, kimlere verilir? Şartlı eğitim yardımı ne kadardır? Şartlı eğitim yardımı başvuru şartları ve gerekli evraklar

İhtiyaç sahibi ailelerin okul çağındaki çocuklarına verilen şartlı eğitim yardımıyla ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, şartlı eğitim yardımı nedir, kimleri kapsar? Şartlı eğitim yardımı ne kadardır? İşte, şartlı eğitim yardımıyla ilgili merak edilenler...

YAŞAM
06 Kasım 2022 - 11:26
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Şartlı eğitim yardımı nedir, kimlere verilir? Şartlı eğitim yardımı ne kadardır? Şartlı eğitim yardımı başvuru şartları ve gerekli evraklar


İhtiyaç sahibi ailelerin okul çağındaki çocukları için her ay düzenli şekilde yapılan yardım şartlı eğitim yardımıdır. Bu yardım ihtiyaç sahiplerinin hesabına her ay düzenli olarak yatırılır. Bu yardımdan yararlanmak isteyenlerin bazı şartları taşıyor olması gerekiyor.

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI HANGİ ŞARTLARDA ALINMAKTADIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verdiği bu yardım; maddi durumu iyi olmayan ve eğitimi aksayan çocuklar için yapılmaktadır. Bu yardımdaki amaç çocukların eğitiminin devam etmesidir.

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI KİMLERİ KAPSIYOR?



Bu yardıma başvurmak isteyen ailelerin üzerine kayıtlı gayrimenkul olmaması gerekiyor. Başvurusu kabul edilen ailelerin çocukları okul hayatında dört günden fazla devamsızlık yaptığında yardımı kesilmektedir.

Ancak sağlık sorunundan kaynaklı eğitimine ara vermek zorunda kalan çocuklar bu durumu sağlık raporuyla kanıtladıklarında yardım hakları devam eder.

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

Şartlı eğitim yardımına başvurmak isteyenler sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına bizzat giderek başvurularını yapmalılar.

Şartlı eğitim yardımı için e-Devlet sisteminde başvuru ekranı bulunmuyor. Bu yüzden başvuruları bizzat yapmak zorundasınız.

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI BAŞVURULARI NASIL SORGULANIR?

Yaptığınız yardım başvurunuzun sonucunu öğrenmek için e-Devlet sistemini kullanabilirsiniz. E-Devlet sisteminde yer alan sosyal yardım bilgileri sorgulama alanından başvuru sonucunuzu kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

 şartlı eğitim desteği

ŞARTLI EĞİTİM BAŞVURULARINDA GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Başvuru esnasında sizden talep edilecek evraklar şunlardır:

Kimlik kartı fotokopisi

İkametgah belgesi

Fakirlik belgesi (muhtarlıktan alınmaktadır)

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

SGK dan işsiz olduğuna dair belge

Kirada oturan aileler için kira sözleşmesi

Yardım alacak çocuğa ait öğrenci belgesi

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMLARI NE KADARDIR?

2022 yılında yapılan yardımlar şöyledir:

İlköğretim kız öğrencilerine aylık 50 TL

İlköğretim erkek öğrencilerine aylık 45 TL

Ortaöğretim kız öğrencilerine aylık 75 TL

Ortaöğretim erkek öğrencilerine aylık 55 TL

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Yardımın kesileceği durumlar şöyledir:

- Hak sahibinin hayatını kaybetmesi

- Eğitim alan çocuğun hayatını kaybetmesi

- 1 ayda çocuğun 4 günden fazla okula gitmemesi

- Çocuğun örgün eğitimi bırakarak 2. öğrenime başlaması

- Vakıftan habersiz ikametgahın değiştirilmesi

- Muhtaçlık durumunun ortadan kalkması

- Şartlı eğitim yardımı sözleşmesinin dışına çıkılması

Bu durumlarda kişilerin şartlı eğitim destekleri anında kesilmektedir.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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