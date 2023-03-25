









ÜNLÜ İNSTAGRAM FENOMENİ DİLAT POLAT'IN BİR GÜNLÜK LÜKS HARCAMASI ŞAŞIRTTI







Şaşalı hayatıyla dikkat çekmişti! Fenomen Dilan Polat'ın bir günde harcadığı para dudak uçuklattı! Çekinmeden anlattı. Doğum fotoğrafçılığı sosyal medyada tanınan ve zamanla fenomen haline gelen Dilan Polat zaman zaman instagramdaki lüks paylaşımları ile gündeme gelmekteydi. İş adamı olan eşinin kendisine hediye olarak aldığı pahalı hediyeleri paylaşmaktan çekinmeyen Polat, eleştirilerin de odağı haline gelmişti. Polat'ın bir günlük harcaması ise yuh dedirtti. İşte detaylar...Ünlülere çektiği doğum fotoğrafçılığı ile bilinen Dilan Polat zamanla instagram fenomeni haline geldi. Annesini küçük yaşta kaybeden ve teyzelerinin büyüttüğü isim kardeşi ile birlikte bir güzellik merkezi açtı. Güzellik merkezi zamanla büyüyen ve iyice popülerleşen isim oldukça büyük bir başarı elde etti. Türkiye'nin bir çok yerinde şubesi olan Güzellik merkezleri ve kocasının iş adamı olması sebebi ile oldukça lüks bir hayat yaşayan Polat, bu hayatını da gözler önüne sermekten çekinmedi. İşte diğer ayrıntılar...Genç yaşta evlenen Dilan Polat'ın iki çocuğu var. İş hayatına çektiği doğum fotoğrafları ile başlayan ve pek çok ünlü ismin de doğum fotoğrafçılığını yapan isim zamanla işlerini büyüttü. İş adamı olan babasını beynindeki tümör nedeniyle kaybeden Polat, bir programda bir sırrını ortaya çıkarmıştı. Annesinin babası tarafından öldürüldüğünü açıklayan Polat, gözyaşlarına boğulmuştu. Babasının rahatsızlığı nedeniyle bu eylemi gerçekleştirdiğini açıklayan iş insanı deprem paylaşımları ile de dikkatleri çekmişti. Babasında tümör rahatsızlığı nedeniyle yaşanan krizde annesine kurşun sıktığını ve annesinin vücudundan 7 kurşun çıktığını dillendirmişti. En son Taha Duymaz ve ailesi ile ilgili paylaşımları ile de dikkat çekmişti. ÜmranTolk Show'a katılan Polat, "Bir günde 759 bin TL harcadım" diye açıklamada bulununca şok etkisi yarattı. "Çok çalışıyorum. Aldığım şekilde sadakasını veriyorum. 'Ah keşke benim olsa' diyene hemen gönderiyorum." diye ifade etti.