SPOR
28 Mart 2023 - 17:45

Sassuolo, Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'i istiyor

Fenerbahçe’nin genç yıldızı için sürpriz bir talip çıktı. Avrupa’dan birçok takımın radarına takılan İsmail Yüksek için İtalya’dan Sassuolo’nun teklif yapma hazırlığında olduğu konuşuluyor.

SPOR
28 Mart 2023 - 17:45
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Sassuolo, Fenerbahçe’den İsmail Yüksek’i istiyor
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’nin genç yıldızı İsmail Yüsek, bu sezon sergilediği performansla birlikte Avrupa’da da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sarı lacivertli ekipte iyi bir performans sergileyen İsmail Yüksek, A Milli Takım’a da seçilmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe’de Portekizli teknik adam Jorge Jesus’un vazgeçilmez isimlerinden birisi haline gelen İsmail Yüksek, potansiyeliyle büyük bir beklenti yaratıyor.



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İsmail için kapıyı çalacaklar

Avrupa’dan birçok talibinin olduğu bilinen İsmail için Fenerbahçe yönetimi oyuncuyu takımda tutabilmek adına büyük bir kararlılık sergilerken oyuncunun takımda kalıp kalmayacağı büyük bir merak konusu haline gelmişti.

Fenerbahçe’nin genç yıldızı için son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo’nun talip olduğu konuşulurken, 7 Milyon Euro’luk da bir teklif yapma hazırlığında olduğu öğrenildi.

Sarı lacivertlilerin bu gelen teklifi yeterli görmediği ve aynı zamanda da İsmail Yüksek’in de bir sezon daha takımda kalmasını istedikleri iddia ediliyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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