Sassuolo, Fenerbahçe’den İsmail Yüksek’i istiyor













İsmail için kapıyı çalacaklar

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’nin genç yıldızı İsmail Yüsek, bu sezon sergilediği performansla birlikte Avrupa’da da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sarı lacivertli ekipte iyi bir performans sergileyen İsmail Yüksek, A Milli Takım’a da seçilmeyi başarmıştı.Fenerbahçe’de Portekizli teknik adam Jorge Jesus’un vazgeçilmez isimlerinden birisi haline gelen İsmail Yüksek, potansiyeliyle büyük bir beklenti yaratıyor.Avrupa’dan birçok talibinin olduğu bilinen İsmail için Fenerbahçe yönetimi oyuncuyu takımda tutabilmek adına büyük bir kararlılık sergilerken oyuncunun takımda kalıp kalmayacağı büyük bir merak konusu haline gelmişti. Fenerbahçe’nin genç yıldızı için son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo’nun talip olduğu konuşulurken, 7 Milyon Euro’luk da bir teklif yapma hazırlığında olduğu öğrenildi. Sarı lacivertlilerin bu gelen teklifi yeterli görmediği ve aynı zamanda da İsmail Yüksek’in de bir sezon daha takımda kalmasını istedikleri iddia ediliyor.