





DİLAN POLAT'IN ESTETİKSİZ HALİ







Şatafatlı hayatı geçmişini gizleyemedi! Dilan Polat'ın estetiksiz halini görenin dili tutulacak! Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan ve lüks hayatıyla çok fazla konuşulan Dilan Polat'ın estetiksiz haline ulaşıldı. En son yaşanan deprem felaketleri nedeniyle aktif rol oynayan ve yardımcı olan isim ile alakalı pek çok iddia ortaya atılmıştı. Aykırı çıkışları ile bilinen isim lüks harcamaları ile de çok konuşuluyordu. Yaptığı harcamaları paylaşmaktan ve söylemekten çekinmeyen isime yeri geldiğinde eleştiriler gelmeye devam ediyordu. Eleştirilerin odağındaki isim bu konu ile ilgili ben hem yardımımı yapıyorum hem de harcıyorum diyorum. Şimdi ise estetiksiz halleri çok fazla konuşulmaya başlandı. Sosyal medyaya düşen görüntüler şok etkisi yarattı. İşte detaylar...Deprem zamanında yaptığı paylaşımlar ve yardımlar ile çok konuşulan isim Dilan Polat, instagram hesabını aktif olarak kullanan isimlerden. Polat'ın, sergilediği lüks yaşam eleştirilerin hedefinde. Güzellik merkezi sahibi olan ünlü isim bu süreçten sonra çok değişmiş. Adeta bambaşka bir yüze sahip olan ismin eski yüzünü görenler gözlerine inanamadı. Eski hali bir hayli değişik olan isme güzellik merkezi işe yaramış yorumları yapıldı. Sahibi olduğu güzellik merkezi ile milyonlar kazanan ismin mal varlığı git gide çoğalıyor. Başkalarına yaptıkları müdahalelerin yanında da kendisine de müdahalelerde bulunan ismin değişimi haberimizde olacak. İşte ayrıntılar...İşte ünlü ismin estetiksiz hali...