Satılık konutlarda deprem etkisi! Düşüş sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre, şubat ayına göre bir yükseliş yaşamsa da ev satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21.4 azalıp 105 bin 476 olarak gerçekleşti. Konut satışlarının ilk çeyrek verilerinde düşüş sürdü. Bu duruma göre, ocak-mart ayları süresince geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.5 azalış yaşanarak 283 bin 215 konut satışı gerçekleşti.
KREDİLİ EV SATIŞI DA AZALDI
Kredili konut satışlarında da düşüş devam ediyor. Martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.5 azalış yaşanarak 25 bin 262 ev kredi kullandırılarak satıldı. Toplam ev satışı içinde kredili satışların oranı yüzde 24 olarak gerçekleşti. Ocak-mart ayları süresince gerçekleşen kredili konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13.9 azalarak 58 bin 822 oldu. Marttaki kredili satışların 8 bin 811’i ocak-mart ayları dönemindeki kredili satışların ise 18 bin 164’ü sıfır konut olarak gerçekleşti.