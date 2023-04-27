‘Savaş suçları’ zanlısı kaosun ortasında serbest

Ahmed Harun, başkent Hartum'daki Kober hapishanesinde Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından suçlamalarla karşı karşıya olan kişiler arasında bulunuyordu. Harun'un Sudan'ın eski cumhurbaşkanı Ömer El Beşir ile birlikte hapis cezasını çektiği Kober'de bu hafta bir hapishaneden firar ettiğine dair haberler ortaya çıktı.
Ahmed Harun, Sudan'ın Tayba TV'sinde yayınlanan bir açıklamada kendisinin ve emrinde görev yapan diğer Beşir yandaşlarının hapishaneden çıktığını doğruladı, ancak yargı çalıştığında yargı önüne çıkmaya hazır olacağını söyledi. Sosyal medyada dolaşan bir sesli mesajda Harun, grubun kaçmalarına gardiyanlar ve silahlı kuvvetler tarafından yardım edildiğini iddia etti.