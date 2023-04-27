DÜNYA
27 Nisan 2023 - 03:35

'Savaş suçları' zanlısı kaosun ortasında serbest

İnsanlığa karşı suç işlediği iddiasıyla aranan Sudanlı eski bir siyasetçi, bir firar haberlerinin ardından kendisinin ve diğer eski yetkililerin artık hapiste olmadığını söyledi.

DÜNYA
27 Nisan 2023 - 03:35
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‘Savaş suçları’ zanlısı kaosun ortasında serbest


     Ahmed Harun, başkent Hartum'daki Kober hapishanesinde Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından suçlamalarla karşı karşıya olan kişiler arasında bulunuyordu. Harun'un Sudan'ın eski cumhurbaşkanı Ömer El Beşir ile birlikte hapis cezasını çektiği Kober'de bu hafta bir hapishaneden firar ettiğine dair haberler ortaya çıktı.

Sudan



     Ahmed Harun, Sudan'ın Tayba TV'sinde yayınlanan bir açıklamada kendisinin ve emrinde görev yapan diğer Beşir yandaşlarının hapishaneden çıktığını doğruladı, ancak yargı çalıştığında yargı önüne çıkmaya hazır olacağını söyledi. Sosyal medyada dolaşan bir sesli mesajda Harun, grubun kaçmalarına gardiyanlar ve silahlı kuvvetler tarafından yardım edildiğini iddia etti.

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