DÜNYA
16 Şubat 2022 - 12:01

Savaşa 'Hayır' diyen Putin ordusunu geri çekti!

Ukrayna'ya karşı saldırı başlatılacağı yönünde ortaya atılan söylentileri reddeden Rusya lideri Putin, Avrupa'da bir savaş istemediklerini söyledi ve müzakere yolunda ilerlemek için hazır olduklarını dile getirdi.

DÜNYA
16 Şubat 2022 - 12:01
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Savaşa 'Hayır' diyen Putin ordusunu geri çekti!
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Moskova'da bir görüşme gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in toplantısı Ukrayna ile yalanan gerilim ve ardında çıkan söylentiler gölgesinde yapıldı.








Üç saatten fazla süren toplantıda Ukrayna'ya karşı bir saldırı yapılacağı yönünde ortaya atılan söylentilerin görüşüldüğü masada iki ülke arasındaki diplomatik konular da ele akındı. Görüşmenin hemen ardından iki lider bir basın toplantısı düzenledi.

AVRUPA'DA SAVAŞ İSTEMİYORUZ

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rusya lideri Putin, Avrupa'da savaş istemediklerini ve arada yaşanan çözümün ise Minsk barış sürecine dayanması görüşünde olduğunu söyledi. Orduda yer alan askerlerin bir kısmını da ger çekmeye karar verdiklerini belirten Putin, müzakere yolunda ilerlemek için de hazır olduklarını ifade etti.



Rusya Devlet Başkanı Putin, konuşmasında ayrıca Ukrayna’nın olası bir biçimde NATO üyeliği sorununu erteleme kararının bir şey değiştirmeyeceğini ve bu konuyu da şimdi çözmek istediklerini söyledi.



 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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