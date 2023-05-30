DÜNYA
30 Mayıs 2023 - 11:48

Savaşın başkentleri karıştı: Moskova ve Kiev'e İHA'lı saldırı! Ölü ve yaralılar var..

Rusya, Ukrayna'nın Moskova'ya sekiz adet İHA ile saldırdığını iddia ediliyor. Ukrayna, bir kişinin öldüğünü ve yaralıların da olduğunu açıkladı.

DÜNYA
30 Mayıs 2023 - 11:48
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Savaşın başkentleri karıştı: Moskova ve Kiev'e İHA'lı saldırı! Ölü ve yaralılar var..
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İnsansız hava araçları (İHA'lar) Rusya'nın başkenti Moskova ve çevredeki yerleşim yerlerine saldırdı. Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, sabahın erken saatlerinde yapılan İHA saldırılarında bazı binaların hafif hasar gördüğünü bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tuttu. Kentin ambulans servislerinin olay yerine geldiğine işaret eden Sobyanin, kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğü bilgisini paylaşarak, "Şu ana kadar kimse ciddi şekilde yaralanmadı." Yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara güvenin ve doğrulanmamış bilgileri yaymayın." denildi.

Bu arada Ukraynalı yetkililer, Rus kuvvetlerinin başkente düzenlediği insansız hava aracı saldırısında bir kişinin öldüğünü ve dört kişinin yaralandığını öne sürdü.

'MOSKOVA'YA YAKLAŞAN İHA'LAR DÜŞÜRÜLDÜ'



Moskova Valisi Andrei Vorobyev, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamasında, bazı bölgelerde duyulan patlamaların hava savunma sistemlerinden geldiğini söyledi. Vorobyev, ayrıca "Moskova'ya yaklaşırken birkaç insansız hava aracı düşürüldü. Halkın sakin olmasını istiyorum. Tüm acil servisler beklemede." ifadelerini de kullandı.

Rus haber ajansı, insansız hava araçlarının Moskova'da iki farklı sokakta bulunan apartmanları vurduğunu bildirdi. Haberde ayrıca binanın cephesinin drone saldırısında hasar gördüğü ancak yaralanan veya ölen kimsenin olmadığı bilgisi de yer aldı.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI UKRAYNA'YI SORUMLU TUTTU

Reuters'in haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yaparak Ukrayna'nın Moskova'ya sekiz insansız hava aracıyla saldırdığını ve bunların tamamının düşürüldüğünü öne sürdü. Açıklamada, 3 İHA'nın kontrolünü ve hedefini kaybettiği, 5'inin ise elektronik harp sonucu düşürüldüğü iddia edildi.

UKRAYNA: KİEV'DE 1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında bir kişinin öldüğünü ve dört kişinin yaralandığını söyledi.

Reuters'in haberine göre Ukrayna Savunma Kuvvetleri, Rusya'nın başkentine yönelik hava saldırıları için kullanılan 20 insansız hava aracının düşürüldüğünü iddia ederken, Kiev'deki askeri yetkililer saldırıların İran yapımı Shahed insansız hava araçları kullanılarak gerçekleştirildiğini iddia etti.

İnsanlara "sığınakları terk etmeyin" çağrısı

Kiev belediye başkanı Vitali Klitschko, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, "Çok büyük çaplı saldırı! Ukraynalı yetkililer, imha edilen bir roketin şarapnel parçasının bir konut binasına isabet etmesi sonucu bir kişinin öldüğünü ve dört kişinin yaralandığını açıkladı.

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