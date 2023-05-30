Savaşın başkentleri karıştı: Moskova ve Kiev'e İHA'lı saldırı! Ölü ve yaralılar var..

İnsansız hava araçları (İHA'lar) Rusya'nın başkenti Moskova ve çevredeki yerleşim yerlerine saldırdı. Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, sabahın erken saatlerinde yapılan İHA saldırılarında bazı binaların hafif hasar gördüğünü bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tuttu. Kentin ambulans servislerinin olay yerine geldiğine işaret eden Sobyanin, kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğü bilgisini paylaşarak, "Şu ana kadar kimse ciddi şekilde yaralanmadı." Yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara güvenin ve doğrulanmamış bilgileri yaymayın." denildi. Bu arada Ukraynalı yetkililer, Rus kuvvetlerinin başkente düzenlediği insansız hava aracı saldırısında bir kişinin öldüğünü ve dört kişinin yaralandığını öne sürdü.
'MOSKOVA'YA YAKLAŞAN İHA'LAR DÜŞÜRÜLDÜ'
Moskova Valisi Andrei Vorobyev, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamasında, bazı bölgelerde duyulan patlamaların hava savunma sistemlerinden geldiğini söyledi. Vorobyev, ayrıca "Moskova'ya yaklaşırken birkaç insansız hava aracı düşürüldü. Halkın sakin olmasını istiyorum. Tüm acil servisler beklemede." ifadelerini de kullandı. Rus haber ajansı, insansız hava araçlarının Moskova'da iki farklı sokakta bulunan apartmanları vurduğunu bildirdi. Haberde ayrıca binanın cephesinin drone saldırısında hasar gördüğü ancak yaralanan veya ölen kimsenin olmadığı bilgisi de yer aldı.