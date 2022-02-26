Savaşın içinde kalan Ukrayna'da 3'ü çocuk 198 kişi yaşamını yitirdi!

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri operasyonlar iki ülke arasında savaşa neden oldu. Yapılan arka arkaya saldırılarda başkent Kiev başta olmak üzere, birçok bölgede patlamalar meydana geldi.
Ukraynalı vatandaşlar can güvenlikleri için sığınaklara ve güvenli bölgelere yerleştirildi. Rus makamları tarafından yapılan açıklamalarda sivilleri vurmadıkları yönünde ifadeler kullanılsa da birçok sivil yapıya zarar verdikleri ve sivillerin yaşadığı binalara saldırdıkları görüntüleri paylaşıldı.
Bu sabah saatlerinde başkent Kiev'de Zhuliany bölgesinde vurulan apartmanlar dünya basınında yerini alırken 3 gündür devam eden savaş nedeniyle kayıpların olduğu bilgisini paylaşan ukrayna Sağlık Bakanlığı Rus saldırıları sonrası toplamda 198 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yapılan açıklamada ölenlerden 3'ünün ise çocuk olduğu belirtildi.
Ukraynalı vatandaşlar can güvenlikleri için sığınaklara ve güvenli bölgelere yerleştirildi. Rus makamları tarafından yapılan açıklamalarda sivilleri vurmadıkları yönünde ifadeler kullanılsa da birçok sivil yapıya zarar verdikleri ve sivillerin yaşadığı binalara saldırdıkları görüntüleri paylaşıldı.
Bu sabah saatlerinde başkent Kiev'de Zhuliany bölgesinde vurulan apartmanlar dünya basınında yerini alırken 3 gündür devam eden savaş nedeniyle kayıpların olduğu bilgisini paylaşan ukrayna Sağlık Bakanlığı Rus saldırıları sonrası toplamda 198 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yapılan açıklamada ölenlerden 3'ünün ise çocuk olduğu belirtildi.