Rusya - Ukrayna savaşından kaçarak Türkiye'ye gelen bir grup sığınmacının çekmiş olduğu TikTok videosu gündeme bomba gibi düştü. Türklerin Antalya'da yabancılaştığını iddia eden o video birçok kişi tarafından tepki gördü. Devam etmekte olan Rusya - Ukrayna savaşı sebebiyle Türkiye'ye sığınan birçok yabancı uyruklu sığınmacı Antalya'ya yerleşmiş durumda. Ülkemize tatil için gelen yabancıların ilk gittiği yer Antalya olurken, Ukraynalılar da sığınma için Antalya'yı tercih etmiş durumda. Geçmişte birçok turistin gezmekte olduğu Antalya günümüzde ise Ukraynalı sığınmacıların bölgesine dönüşmüştür. Bu sığınmacılardan bir grup Ukraynalı kadının yaptığı paylaşım ise Türkleri küplere bindirdi. Detaylar sizlerle...
GÜNDEM
21 Ocak 2023 - 19:36
Savaştan kaçan Ukraynalı kadınlar Türkiye için öyle şeyler söyledi ki! TikTok videosu ortalığı karıştırdı: Utanmadan konuştular!
Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılmış bir video birçok kişi tarafından tepki topladı. Antalya'da Türklerin yabancılaştığını ifade eden Ukraynalı bir grup kadın, TikTok aracılığıyla bir video yayınladı. Yayınlanan videoya yorumlarda birçok kişi tepki gösterdi. Detaylar haberimizde...
GÜNDEM
21 Ocak 2023 - 19:36