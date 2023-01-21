Savaştan kaçan Ukraynalı kadınlar Türkiye için öyle şeyler söyledi ki! TikTok videosu ortalığı karıştırdı: Utanmadan konuştular!













O PAYLAŞIM TEPKİ TOPLADI!

Rusya - Ukrayna savaşından kaçarak Türkiye'ye gelen bir grup sığınmacının çekmiş olduğu TikTok videosu gündeme bomba gibi düştü. Türklerin Antalya'da yabancılaştığını iddia eden o video birçok kişi tarafından tepki gördü. Devam etmekte olan Rusya - Ukrayna savaşı sebebiyle Türkiye'ye sığınan birçok yabancı uyruklu sığınmacı Antalya'ya yerleşmiş durumda. Ülkemize tatil için gelen yabancıların ilk gittiği yer Antalya olurken, Ukraynalılar da sığınma için Antalya'yı tercih etmiş durumda. Geçmişte birçok turistin gezmekte olduğu Antalya günümüzde ise Ukraynalı sığınmacıların bölgesine dönüşmüştür. Bu sığınmacılardan bir grup Ukraynalı kadının yaptığı paylaşım ise Türkleri küplere bindirdi. Detaylar sizlerle...Milyonlarca kullanıcısı olan TikTok aracılığıyla yapılan o paylaşım birçok Türk'ün tepkisine yol açtı. Paylaşıma birçok Türk tarafından tepki gösterilirken videoda "Türkler bize azınlık diyorlar ama Antalya'da kendileri azınlık oldu" ifadeleri yer almaktadır. Paylaşılan o video kısa süre içerisinde ülke gündeminde yer aldı. Paylaşım sonrası birçok turist ve sığınmacı tarafından ilk adres olarak bilinen Antalya için iddialar ardı ardına gelmeye başladı. İddialar dahilinde Antalya'nın belli bölgelerinde Rus ve Ukraynalı vatandaşların kendilerine ait bölge oluşturdukları söyleniyor. Bu bölgelerde Türklerin dışlandığı ifadeleri yer alırken, Rus ve Ukraynalıların bu hareketlerine de her geçen gün tepki yağmaktadır. Bölgede yaşayan vatandaşlar ise iddianın aslını öğrenmek istiyor.