Sayı her geçen gün artıyor! Depremde vefat edenlerin sayısı değişti: Bilanço ağırlaşıyor

AFAD TARAFINDAN DEPREMDE CAN KAYBI AÇIKLANDI!







Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetle gerçekleşen depremde bir çok can kaybı verildiği belirtildi. Binlerce kayıp verilen deprem bölgesinde AFAD çalışmalarını sürdürmektedir. Can kaybı son dakika sayısı nedir? Merak edilen detaylar haberimizde.Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş depremli depremlerde verilen can kaybı gün geçtikçe artmaktadır. AFAD Başkanı depremde hayatını kaybeden sayının 44.374 olduğunu açıkladı. Depremzedeler için çadır ve konteyner çalışmaları da hızla devam etmektedir. 287 çadır ve 10.000 üzerinde konteyner bölgeye temin edilmiştir. 11 ilimizi etkileyen büyük depremlerde şu anlık verilen sayının 44.374 olduğu söylenirken artış beklenmektedir.AFAD Başkanı Sezer, 8.182 arama- kurtarma personelinin bölge içerisinde çalışmaları sürdürdüğünü de duyurdu. Uluslararası kapsamda ise destekte bulunan personel sayısı 1.180'dir. Bölgede iş makinelerinin son dakikada güncel sayısını da şu şekilde açıkladı: "Şu anda 12 bin 171 iş makinesi bölgede aktif bir şekilde bulunmaktadır. Hava araçlarını yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Deprem bölgesindeki en ücra köşelere kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Şu anda 78 uçak, 116 helikopterle 13 bin 771 sefer düzenlenmiş durumda." sözleriyle belirtti. AFAD Başkanı Sezer bölgede çadır ve konteyner için açıklaması şu şekilde oldu: ''Şu anda 287 tane çadır kentimiz var bölgede. Hedefimiz 100 binin üzerinde konteyneri kısa sürede faaliyete geçirmekti. Bununla ilgili 143 alan şu an itibarıyla tespit edilmiş ve 97'sinde altyapı çalışmaları devam ediyor. Hatta 4 tanesi de dün itibarıyla bitirildi. Bölgede 10 binin üzerinde konteyner kurulum çalışmaları devam ediyor. 1 milyon 531 bin 283 vatandaşımız afet bölgelerinde misafir edilmektedir. Afet bölgesi dışında tahliye ettiğimiz 563 bin afetzede vatandaşımız var. Tahliye edilen vatandaşlarımızdan 334 bin 321'i afet bölgesi dışında misafir edilmeye devam edilmektedir." Deprem bölgesinde yer alan depremzede vatandaşlarımız için psikososyal alanda desteklerin devamının gerçekleştiği de duyuruldu. 7.327 çalışanın 1 milyon vatandaşımıza destekte bulunduğunu da açıkladı. Yapılan maddi yardımlar için açıklamada şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla beraber 10 bin lira ödeme yapılması kararlaştırılmıştı ve 918 bin vatandaşımıza o ödemeler yapıldı. E-Devlet üzerinden bunları kontrol edebilirler. Bu ödemeler hızlı bir şekilde devam ediyor. Yine taşınma yardımı ve kira yardımlarıyla ilgili hazırlıklarımız tamamlanmış durumda. E-Devlet üzerinden başvurular alınarak değerlendirme süreci devam ediyor. Yakın bir zaman içerisinde ödemeler başlayacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.