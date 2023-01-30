Sayılı saatler kaldı! 1.000 TL kazanmak için son fırsat: Garanti Bankası'nda hesabı olanlar acele etsin!

Garanti Bankası, müşterilerine 1.000 TL harcama yapmaları durumunda 1.000 TL'lik hediye sunarak kampanya düzenliyor.
GARANTİ BANKASI'NDAN 8 GÜNLÜK KAMPANYA: 1.000 TL BONUS!Garanti Bankası, önde gelen kamu bankaları arasında yer alırken, müşterilerine yeni bir kampanya duyurdu. Banka, ay sonuna kadar sürecek olan kampanyası ile ilgili detaylarını duyurdu. Kampanyaya göre, Garanti BBVA dijital kanallarından temassız müşteri olma teknolojisiyle Garanti BBVA’lı olan ve Bonus kredi kartı, Money Bonus kredi kartı başvuruları onaylanan kişiler, ilgili kartlarıyla 20 Şubat’a kadar yapacakları tek seferde 1000 TL ve üzeri ilk harcamaya 1000 TL bonus kazanacak. Banka, kampanyaya katılım koşullarını şu şekilde açıkladı:
Garanti BBVA Bonus ve Money Bonus başvuruları, kampanya kapsamında geçerlidir. Ancak Bonus Flexi, Flexi, Ticari kartlar, Bonus Genç ve Paracard Bonus kampanyaya dahil değildir. Kazanılan bonuslar 25 Şubat ile 25 Mart 2023 tarihleri arasında kullanılabilecek ve en yüksek bonus kazanılan karta yüklenecektir. KULLANILMAYAN BONUSLAR NE OLACAK? KULLANIM ŞARTLARI NEDİR?
Garanti Bankası müşterilerine 1000 TL'ye kadar ödüllü bir kampanya sunuyor. 26 Mart 2023 tarihinde kullanılmayan bonuslar geri alınacak. Düzenli ödeme talimatları, otomatik ödemeler veya bonus kullanımı kampanya dahil değil. Sadece internet üzerinden yapılan alışverişler kampanya kapsamında, cüzdanlar üzerinden yapılan alışverişler de dahil değil. Kampanyanın amacı müşterileri memnun etmek. Yeni müşteriler, şubeye gitmeden kredi kartı başvurusu yaparak ve 1000 TL'lik alışveriş yaparak 1000 TL hediyeyi alabilir. Garanti Bankası, kampanyası ile müşteri sayısını artırmak ve dijital kanallardaki potansiyel müşterileri değerlendirmek istiyor. Son 8 gün içinde kampanyadan yararlanması önemli olduğunu vurgulamak isteyen banka hatırlatıyor