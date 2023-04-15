Sayısız yaptırdığı kürtajlarıyla olay oldu! Yeşilçam'ın efsane ismi Lale Belkıs'ın son halini görenler tanıyamadı













Güzelliğiyle dikkatleri çeken Yeşilçam'ın ismi Lale Belkıs Türk sinemalarının unutulmazı haline geldi. Kötü karakterleriyle izleyici karşısına geçen Lale Belkıs, son halleriyle görenleri şaşırttı. Gerçek adı Belkıs Otağ olan başarılı oyuncu kürtajlarıyla konuşulurken son halleri ise görenleri şaşkına sürükledi.1938 senesinde dünyaya gelen Belkıs Otağ, Olgunlaşma Enstitüsü mezunu olurken 1953 yılında mankenlik yapmaya başladı. 1960 yılında tiyatroya giriş yaparken 1965 senesinde ise Bitmeyen Korku filmiyle ekranlarda yer aldı. Kariyeri boyunca birçok yapımda adından bahsettiren Lale Belkıs, uzun zamandır gözlerden uzak yaşam süren usta isim 2014 senesinde Altındağlı dizisinde rol aldı.10 kere kürtaj yaptırdığı iddia edilen Belkıs, seneler sonra yaptığı açıklamada anne olmak istemediğini ve bilinenin yanı sıra 4 kere kürtaj yaptırdığın belirtti.