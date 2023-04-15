MAGAZİN
15 Nisan 2023 - 15:26

Sayısız yaptırdığı kürtajlarıyla olay oldu! Yeşilçam'ın efsane ismi Lale Belkıs'ın son halini görenler tanıyamadı

Yeşilçam'ın efsane ismi Lale Belkıs unutulmazlar arasında yer alırken oyunculuğunun yanı sıra yaptırdığı kürtajlarla adından bahsettirdi. 2014 yılında izleyici karşısında olan ünlü isim gözlerden uzak bir yaşam sürerken son halleri sosyal medya üzerinden gündeme geldi. Lale Belkıs'ın son hali çok konuşulacak.

MAGAZİN
15 Nisan 2023 - 15:26
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Sayısız yaptırdığı kürtajlarıyla olay oldu! Yeşilçam'ın efsane ismi Lale Belkıs'ın son halini görenler tanıyamadı
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Güzelliğiyle dikkatleri çeken Yeşilçam'ın ismi Lale Belkıs Türk sinemalarının unutulmazı haline geldi. Kötü karakterleriyle izleyici karşısına geçen Lale Belkıs, son halleriyle görenleri şaşırttı. Gerçek adı Belkıs Otağ olan başarılı oyuncu kürtajlarıyla konuşulurken son halleri ise görenleri şaşkına sürükledi.

Lale belkıs son hali



1938 senesinde dünyaya gelen Belkıs Otağ, Olgunlaşma Enstitüsü mezunu olurken 1953 yılında mankenlik yapmaya başladı. 1960 yılında tiyatroya giriş yaparken 1965 senesinde ise Bitmeyen Korku filmiyle ekranlarda yer aldı. Kariyeri boyunca birçok yapımda adından bahsettiren Lale Belkıs, uzun zamandır gözlerden uzak yaşam süren usta isim 2014 senesinde Altındağlı dizisinde rol aldı.

Belkıs lale'nin son halleri

10 kere kürtaj yaptırdığı iddia edilen Belkıs, seneler sonra yaptığı açıklamada anne olmak istemediğini ve bilinenin yanı sıra 4 kere kürtaj yaptırdığın belirtti. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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