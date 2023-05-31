Schengen vize başvurusu reddedilme oranı yüzde 50'ye yükseldi!







VİZE BAŞVURU KOTASI 200'E DÜŞÜRÜLDÜ











"BAŞVURU ÜCRETİ 80 EURO AMA.."

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanlık görevini yürüten Firuz B. Bağlıkaya, yaptığı bir açıklamada vize başvurularının önünde sistemsel engeller olduğunu belirterek, "Bu engellere ek olarak vize başvurusunda bulunan vatandaşlarımızın ret oranı daha da yüksek. 2022'de vize başvurusu reddedilme oranı yüzde 15'in üzerindeyken, 2023'te bu oran yaklaşık yüzde 50'ye yükseldi." diye konuştu. Bağlıkaya, konuşmasının devamında ayrıca Türk vatandaşlarının AB'ye üye ülkelere turizm amaçlı Schengen vizesi alma konusunda artan sorunlarla karşılaşmaya devam ettiğini ifade ederlen yurt dışına seyahat düzenleyen seyahat acentalarının da büyük iş kayıplarına uğradığının altını çizerek, vize uygulamasıyla seyahat özgürlüğünün artık kısıtlanmaya çalışıldığını anlattı.Geçen yıldan bu yana Dışişleri Bakanlığı'nın sorunun çözümlenmesi için ciddi bir çalışma yürüttüğünü hatırlatan Firuz Bağlıkaya, konunun AKMP'nin tavsiyelerine aykırı olarak Avrupa Konseyi'nin (AKPM) gündemine alındığını hatırlattı ve AB ülkeleri çözüme yönelik herhangi bir adım atmadığını söyledi. Bağlıkaya, "Daha önce 1000 vize kontenjanı vardı, ancak bu sayı 200'e düşürüldü" dedi. "Maalesef vize başvurusunun önünde sistemik engeller var. Bu engellere ek olarak, vize başvurusunda bulunan vatandaşların ret oranlarında ciddi bir artış yaşandı" diye konuşan Bağlıkaya, "2022 vize başvuru reddi oranı 2022'de yüzde 10'a ulaştı. yüzde 15'in üzerinde ama bu oran 2023'e kadar yüzde 50'lere kadar çıktı. Dünyanın hiçbir tarafında turizm için herhangi bir ülkeye seyahatin kısıtlanmasının doğru olmadığını düşünüyoruz." dedi.Bağlıkaya, seyahat acentalarının özellikle yurt dışı seyahatlerinde uzun vadeli plan yapıp satış yapması gerektiğini, bunu yaparken de otel ve uçak biletlerini ödemesi gerektiğini hatırlattı ve konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Önceden 1 hafta, 10 gün sonra yapılan randevular şimdi kontenjanlar nedeniyle erteleniyor. Normal vize randevularının yapılamamasından veya son zamanlarda çok uzak tarihli randevuların alınmasından dolayı aracılar vatandaşlarımıza ve acentelerimize VIP vize başvurusu konusunda rehberlik etmektedir. Vize başvuru ücreti genellikle 80 Euro iken, vize başvurularında 300 Euro'dan başlayan ve 'VIP başvuru' sistemi üzerinden çok daha üst seviyelere çıkan numaralar istiyorlar. Vize sürecini hızlandırmak ya da randevu almak için gerekli olan bu fahiş rakamlar, vize reddi durumunda iade edilmeyecektir. TÜRSAB olarak Fransa, İtalya, Yunanistan'ın dışında Hollanda ve İspanya konsolosluklarıyla da görüşmeler yaparak görüşerek acentelerimizin Schengen vizeleri ile ilgili yaşadıkları sorunları ilgili ülke yetkilileri ile paylaşarak çözüm talebinde bulunduk. Ayrıca İngiltere ile ABD konsoloslukları ile temasa geçerek vize sürecini kolaylaştırmak için taleplerimizi ilettik. Tüm sektör bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyor."