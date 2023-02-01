Schengen vizesinde dijital başvuru sistemi geliyor!













VİZELER PASAPORTLARA YAZILMAYACAK

Avrupa Parlamentosu (AP) Schengen vize başvurularının dijitalleştirilmesine ilişkin hazırlanan bir raporu kabul etti. AP Sivil Özgürlükler Komisyonu'na sunulan ve 34 milletvekilinin beşe karşı oyu ile sunulan rapor, vize başvurularını dijitalleştirerek vize sürecini hızlandırmayı ve güvenliği artırmayı amaçlıyor. Avrupa Birliği (AB) Üye Devletleri, AB Komisyonu ve AP temsilcilerinin yer aldığı AB Konseyi, vize başvurularının dijitalleştirilmesi için gerekli yasal süreçte ortak müzakerelerde bir sonuca varmak zorunda kalacak.AB kurumlarının kabul etmesi durumunda vizeler bundan sonraki süreçte artık pasaportlara yazdırılmayacak ve dijital ortamda işleme alınacak. Vize başvuru maliyetlerinin ve prosedürlerinin düşürülmesi, başvuru işlemlerinin tek platformdan alınması, sistemin AB sınır kontrol ve veri tabanı sistemleri ile entegre edilmesi, dolandırıcılığın önlenmesi ve dijital vize sistemiyle beraber güvenliğin artırılması planlanmaktadır. Ayrıca Kongre tarafından kabul edilen raporda aynı IP adresinden yapılan başvuruların toplu olarak reddedilmesini önleyecek olan dijital vize başvuruda çoklu dil seçeneğini de yer verilecek.