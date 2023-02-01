Avrupa Parlamentosu (AP) Schengen vize başvurularının dijitalleştirilmesine ilişkin hazırlanan bir raporu kabul etti. AP Sivil Özgürlükler Komisyonu'na sunulan ve 34 milletvekilinin beşe karşı oyu ile sunulan rapor, vize başvurularını dijitalleştirerek vize sürecini hızlandırmayı ve güvenliği artırmayı amaçlıyor. Avrupa Birliği (AB) Üye Devletleri, AB Komisyonu ve AP temsilcilerinin yer aldığı AB Konseyi, vize başvurularının dijitalleştirilmesi için gerekli yasal süreçte ortak müzakerelerde bir sonuca varmak zorunda kalacak.
DÜNYA
01 Şubat 2023 - 12:04
Schengen vizesinde dijital başvuru sistemi geliyor!
Schengen vize başvurularının dijitalleştirilmesine yönelik bir teklif Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edildi. AB kurumlarının kabul etmesi halinde vizeler artık pasaportlara basılmayacak ve dijital ortamda işleme alınacak.
DÜNYA
01 Şubat 2023 - 12:04