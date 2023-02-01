DÜNYA
01 Şubat 2023 - 12:04

Schengen vizesinde dijital başvuru sistemi geliyor!

Schengen vize başvurularının dijitalleştirilmesine yönelik bir teklif Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edildi. AB kurumlarının kabul etmesi halinde vizeler artık pasaportlara basılmayacak ve dijital ortamda işleme alınacak.

DÜNYA
01 Şubat 2023 - 12:04
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Schengen vizesinde dijital başvuru sistemi geliyor!


Avrupa Parlamentosu (AP) Schengen vize başvurularının dijitalleştirilmesine ilişkin hazırlanan bir raporu kabul etti. AP Sivil Özgürlükler Komisyonu'na sunulan ve 34 milletvekilinin beşe karşı oyu ile sunulan rapor, vize başvurularını dijitalleştirerek vize sürecini hızlandırmayı ve güvenliği artırmayı amaçlıyor.

Avrupa Birliği (AB) Üye Devletleri, AB Komisyonu ve AP temsilcilerinin yer aldığı AB Konseyi, vize başvurularının dijitalleştirilmesi için gerekli yasal süreçte ortak müzakerelerde bir sonuca varmak zorunda kalacak.



Schengen vizesinde dijital başvuru sistemi geliyor

VİZELER PASAPORTLARA YAZILMAYACAK

AB kurumlarının kabul etmesi durumunda vizeler bundan sonraki süreçte artık pasaportlara yazdırılmayacak ve dijital ortamda işleme alınacak. Vize başvuru maliyetlerinin ve prosedürlerinin düşürülmesi, başvuru işlemlerinin tek platformdan alınması, sistemin AB sınır kontrol ve veri tabanı sistemleri ile entegre edilmesi, dolandırıcılığın önlenmesi ve dijital vize sistemiyle beraber güvenliğin artırılması planlanmaktadır.

Ayrıca Kongre tarafından kabul edilen raporda aynı IP adresinden yapılan başvuruların toplu olarak reddedilmesini önleyecek olan dijital vize başvuruda çoklu dil seçeneğini de yer verilecek.

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