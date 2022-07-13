Scooter kullanan Dilara Gül’e otomobilin çarptığı anlar kameralara yansıdı! Gül'ün kaza anı dehşet saçtı

İstanbul Şişli'de meydana gelen kaza sonucunda 23 yaşındaki Dilara Gül
hayatını kaybetti. Scooter'ı ile görüntülere yansıyan Dilara Gül'e çarpan araba kendisini metrelerce uzağa savurdu. Kazada yer alan sürücü ise çıktığı nöbetçi mahkemede taksirle öldürme suçundan tutuklanıp cezaevine sevk edildi.
Dilara Gül hayatını kaybetti!
Şişli'de saat 00.10 sularında H.A adlı şahsın sürdüğü aracın kaza yapması sonucunda 23 yaşındaki Dilara Gül hayatını kaybederken olay yerine gelen ekipler sürücüyü hemen karakola aldı.
Dansçı olduğu öğrenilen Dilara Gül, olayın hemen ardından Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırıldı lakin kurtarılamadı.
Kaza kameralara yansıdı
Şişli Halaskargazi Caddesi'nde meydana gelen kaza Dilara Gül'ün ölümü ile sonlanırken olay anı kameralara yansıdı. Scooter ile sağ şeritten ilerleyen Dilara Gül'ün yolu kesip sola döndüğü anda Hakan Akçelik'in kullandığı araç hızla Gül'e çarptı. Arabanın çarpması sonucunda Gül metrelerce uzağa savruldu. Çevrede bulunanlar ise olayı görür görmez Dilara Gül'e yardıma koştu.
Sürücü hakkında tutuklama kararı çıktı
Kazaya dahil olan aracın sürücüsü Hakan Akçelik gözaltına alındı ve alınan ilk ifadede "skuterı aniden önüme kırdı, duramadım" açıklamasını yaptı. Akçelik tamamlanan işlemlerden sonra nöbetçi mahkemeye çıkarıldı ve taksirle öldürme suçundan cezaevine gönderildi.
Dilara Gül gözyaşları ile uğurlandı
23 yaşındaki Dilara Gül'ün cenazesi Maltepe Mimar Sinan Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan kılınarak Yeni Şeyhli Mezarlığı'na defnedildi. Gül'ün cenaze namazında ailesi ve sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı.