YAŞAM
26 Mart 2023 - 19:45

Seçeceğiniz resim en büyük korkunuzu açığa çıkaracak! En basit psikoloji testi ile kişiliğinizin karanlık yüzünü görün

Psikolojik testler ile sahip olduğunuz en büyük korkuyu anlamak mümkün! En çok neyden korkuyorsunuz? İşte detaylar...

YAŞAM
26 Mart 2023 - 19:45
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Seçeceğiniz resim en büyük korkunuzu açığa çıkaracak! En basit psikoloji testi ile kişiliğinizin karanlık yüzünü görün
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Herkes birtakım korkulara sahiptir. Kimisi bir hayvandan korkar kimisi ise karanlıktan. Somut ya da soyut olması fark etmeden her bireyin korkuları vardır. Aşağıda yer alan görsellerden birini seçerek en çok korktuğunuz şeyi öğrenmeniz mümkün. Bazı insanlar korkularının kaynağını bilirken bazısı ise bilmez. Fakat herkes bir şeyden korkar. Kişilik testleri ile korkunuzun kaynağını öğrenebilirsiniz.

psikolojik test

Birinci görseli seçenlerin en büyük korkusu, kendisi



Bu görseli seçenlerin en çok korktuğu şey kendisidir. İnsanın kendisinden korkması; geleceğinden, hareketlerinin doğruluğundan, gerginlik yaratan olaylardan korktuğunuzu ifade eder.

İkinci görseli seçenlerin en büyük korkusu, başkalarının ne düşündüğü

Bu görseli seçenlerin en çok korktuğu şey diğer insanların hakkında ne düşündüğüdür. Diğerlerinin sizinle alakalı fikirleri hakkında sürekli endişe duyarsınız. Tüm insanlar sizi en iyi durumda görsün istersiniz. Eleştiri almak sizin adınıza güçtür.

Üçüncü görseli seçenler, korkusuzlar

Bu görseli seçenlerin korkusu yok. Kendinizi ve sahip olduğunuz yaşamı koruyacağınıza dair emin duygulara sahipsiniz.

Dördüncü görseli seçenlerin korkusu, geleceği

Bu görseli seçenlerin en çok korktuğu şey gelecekleri. Hayallerinize ulaşamayacağınızı düşünmektesiniz. Endişeleriniz bununla ilgili. Diğerlerinin hayal ettiği yaşama ulaşamadıklarını görmek sizi etkiyor ve aynı durumu yaşayacağınızdan korkuyorsunuz.

EDİTÖR
Zeynep Sude Yeşil
Zeynep Sude Yeşil
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