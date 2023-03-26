Seçeceğiniz resim en büyük korkunuzu açığa çıkaracak! En basit psikoloji testi ile kişiliğinizin karanlık yüzünü görün







Birinci görseli seçenlerin en büyük korkusu, kendisi







İkinci görseli seçenlerin en büyük korkusu, başkalarının ne düşündüğü

Üçüncü görseli seçenler, korkusuzlar

Dördüncü görseli seçenlerin korkusu, geleceği

Herkes birtakım korkulara sahiptir. Kimisi bir hayvandan korkar kimisi ise karanlıktan. Somut ya da soyut olması fark etmeden her bireyin korkuları vardır. Aşağıda yer alan görsellerden birini seçerek en çok korktuğunuz şeyi öğrenmeniz mümkün. Bazı insanlar korkularının kaynağını bilirken bazısı ise bilmez. Fakat herkes bir şeyden korkar. Kişilik testleri ile korkunuzun kaynağını öğrenebilirsiniz.Bu görseli seçenlerin en çok korktuğu şey kendisidir. İnsanın kendisinden korkması; geleceğinden, hareketlerinin doğruluğundan, gerginlik yaratan olaylardan korktuğunuzu ifade eder.Bu görseli seçenlerin en çok korktuğu şey diğer insanların hakkında ne düşündüğüdür. Diğerlerinin sizinle alakalı fikirleri hakkında sürekli endişe duyarsınız. Tüm insanlar sizi en iyi durumda görsün istersiniz. Eleştiri almak sizin adınıza güçtür.Bu görseli seçenlerin korkusu yok. Kendinizi ve sahip olduğunuz yaşamı koruyacağınıza dair emin duygulara sahipsiniz.Bu görseli seçenlerin en çok korktuğu şey gelecekleri. Hayallerinize ulaşamayacağınızı düşünmektesiniz. Endişeleriniz bununla ilgili. Diğerlerinin hayal ettiği yaşama ulaşamadıklarını görmek sizi etkiyor ve aynı durumu yaşayacağınızdan korkuyorsunuz.