SİYASET
31 Ocak 2023 - 15:56

Seçim anketi yayınlandı! Sonuçlarda AK Parti ve CHP'ye büyük şok... Bakalım şimdi ne olacak!

Bu Pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?

SİYASET
31 Ocak 2023 - 15:56
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Seçim anketi yayınlandı! Sonuçlarda AK Parti ve CHP’ye büyük şok... Bakalım şimdi ne olacak!
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Halen resmi olarak ilan edilmeyen seçim tarihi, yapılan açıklamalara göre 14 Mayıs’ı işaret ediyor. Herkesin dört gözle beklediği seçim için yapılan anketler de hayli revaçta.

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 14-24 Ocak 2023 tarihleri arasında bir anket düzenledi. Anketin sorusu; “Bu Pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” idi. Anket, İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin illerinde yapıldı. 26 ilde düzenlenen ankete göre AK Parti ve CHP’nin aldığı oranları ise şu şekilde;

KARARSIZ ÖNCE



AK Parti: %32.7

CHP: %19.8

İYİ Parti: %10.3

HDP: %8.4

MHP: %6.3

Diğer Partiler: %5.9

Kararsızım/Oy Kullanmak İstemeyen: %16.6

KARARSIZ SONRA

AK Parti: %39.2

CHP: %23.8

İYİ Parti: %12.3

HDP: %10.1

MHP: %7.5

Diğer Partiler: %7.1

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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