Seçim anketinde dikkat çeken sonuç! Yarış iyice kızıştı: Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan'ın oy oranları belli oldu!







ANKET SONUÇLARI AÇIKLANDI!







Yaklaşan seçimler ile birlikte anketler gerçekleştirilmektedir. Sonuçlar dikkat çekti. Yapılan anket sonucu hangi aday yüzde kaç oy aldı? Merak edilen detaylar haberimizde.Son anket açıklanmış bulunmaktadır. Sonuçlar ise dikkat çekti. 14 Mayıs 2023 tarihli seçimler için anketler kamuoyu tarafından takip edilmektedir. Metropoll Araştırma tarafından yapılan son anketin sonuçları paylaşıldı.Metropoll Araştırma 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan'dan hangisine oy vereceksiniz?' sorusunu kamuoyuna yöneltti. Seçimin ilk turu için sonuçlar yayınlandı. Cumhurbaşkanı adayları netleşmesi sonrasında parti, ittifaklar, milletvekili adayları listeleri için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi için Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan, Memleket Parti adayı Muharrem İnce YSK tarafından onaylanmış bulunmaktadır. Yapılan 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu isimlerden hangisine oy vereceksiniz?' sorulu anketin sonuçları şu şekilde olmuştur:Kılıçdaroğlu: %42.6 Cumhurbaşkanı Erdoğan: %41.1 Muharrem İnce: %5 Oğan: %2.2 şeklinde oy dağılımı sonuçlanmıştır. %4.4 kararsızım, protesto oyu %1.6, fikrim yok %3.1 olarak sonuçlanmıştır.