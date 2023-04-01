Uzman anketçi tarafından 14 Mayıs seçimlerine ilişkin önemli açıklamalar yapılırken 33 yılık araştırmacı uzman isim yaptığı açıklamaları gelirken ikinci tura kalmayacağı bilgisi verildi. Seçimin 2'inci tura kalmaması için açıklamalar yapılırken oyları birbirine çok yakın, 2 taraf da birinci turda bitmesi için elinden geleni yapacak ve biri geçecek ifadeleri konuşuldu.
SİYASET
01 Nisan 2023 - 10:45
Seçim anketinde olay iddia! Uzman isim açıkladı: İkinci tura kalmadan bitecek!
Genel seçim için geri sayım başlarken ülkemizde 14 Mayıs için geri sayım başladı. Ünlü anket firması olan Konsensus Araştırma Şirketi'nin sahibi ve Genel Müdürü Murat Sarı tarafından seçime ilişkin önemli iddialar ortaya atıldı.
SİYASET
01 Nisan 2023 - 10:45