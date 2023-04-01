Seçim anketinde olay iddia! Uzman isim açıkladı: İkinci tura kalmadan bitecek!







SEÇİMDE 2. TUR KALMAYACAK







OYLARDA ARTIŞ YAŞANDI

Uzman anketçi tarafından 14 Mayıs seçimlerine ilişkin önemli açıklamalar yapılırken 33 yılık araştırmacı uzman isim yaptığı açıklamaları gelirken ikinci tura kalmayacağı bilgisi verildi. Seçimin 2'inci tura kalmaması için açıklamalar yapılırken oyları birbirine çok yakın, 2 taraf da birinci turda bitmesi için elinden geleni yapacak ve biri geçecek ifadeleri konuşuldu.Genel seçim için yapılan açıklamalarda ikinci turun kalmaması adına Sarı, bu durumun ispatla derseniz ispatlayamam ama çok 2'inci tura kalacak havanın olmadığını belirtti. Oyları birbirine çok yakın 2 taraf da birinci turda bitmesi için elinden geleni yaparak birisi geçecek. Sarı, Cumhurbaşkanlığı seçimine 2. tura kalacak durum olmadığını savundu.Anket sonuçlarının net olmadığını söyleyen uzman anketçi, şu an yaptığımız anketlerde çok net bir sonuç çıkıyor. Erdoğan'ın ve Kılıçdaroğlu'nun oy potansiyeli eşit olarak çıktı. Erdoğan'ın oylarında artışlar yaşanmazken aşağıya düşüş olurken kamuoyunda düşünüldüğü kadar durum söz konusu değildir. Depremle beraber ekonomik kötüye giderken pandemi derken üst üste gelen durumlar karşısında oylar verilirken birçok neden söz konusu oldu.