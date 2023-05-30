Seçim bitti, dikkatler yeni Kabine'ye çevrildi! Erdoğan ile Şimşek arasında önemli görüşme..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs ikinci tur seçimlerinde aldığı yüzde 52,18 oyla yeniden seçildi. Ankara seçimlerinin ardından dikkatler yeni kabineye çevrildi. 14 Mayıs seçimleri öncesinde Mehmet Şimşek'in adı birçok kez gündeme gelirken, seçimlerin ardından kurulacak yeni kabinede yer alıp almayacağı haberleri de gündeme geldi.
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'ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ŞEKİLLENECEK'
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamasında eski Bakan Mehmet Şimşek'in süreç içerisinde yeni kabinede görev alması yönündeki iddiasıyla ilgili olarak, “İsmin bileşimi her şekilde olabilir. Ülkeye karşılık gelen dönem. Şimşek süreçte yer almadı. destekleyeceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde şekillenecek. Kabine kurulur kurulmaz Mehmet Bey ekonomi alanındaki politikalarımıza katkı sağlamaya devam edecektir." dedi.