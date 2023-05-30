SİYASET
30 Mayıs 2023 - 12:53

Seçim bitti, dikkatler yeni Kabine'ye çevrildi! Erdoğan ile Şimşek arasında önemli görüşme..

Tüm Türkiye, 28 Mayıs'ta ikinci kez sandık başına gitti. Resmi olarak açıklanmayan sonuçlara göre Erdoğan tekrar cumhurbaşkanı seçildi. Seçimden sonra en çok araştırılan konulardan birisi de yeni kabine oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinede yer almasını çok istediği söylenen eski bakanlardan Mehmet Şimşek ile önemli görüşmelerde bulunduğu söylendi. Görüşmeden sonra herhangi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

SİYASET
30 Mayıs 2023 - 12:53
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Seçim bitti, dikkatler yeni Kabine'ye çevrildi! Erdoğan ile Şimşek arasında önemli görüşme..


 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs ikinci tur seçimlerinde aldığı yüzde 52,18 oyla yeniden seçildi. Ankara seçimlerinin ardından dikkatler yeni kabineye çevrildi. 14 Mayıs seçimleri öncesinde Mehmet Şimşek'in adı birçok kez gündeme gelirken, seçimlerin ardından kurulacak yeni kabinede yer alıp almayacağı haberleri de gündeme geldi.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Erdoğan ile Şimşek arasında önemli görüşme

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonuçlarının hemen ardından ekonomiden sorumlu eski bakanlardan Mehmet Şimşek ile önemli bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

'ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ŞEKİLLENECEK'



 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamasında eski Bakan Mehmet Şimşek'in süreç içerisinde yeni kabinede görev alması yönündeki iddiasıyla ilgili olarak, “İsmin bileşimi her şekilde olabilir. Ülkeye karşılık gelen dönem. Şimşek süreçte yer almadı. destekleyeceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde şekillenecek. Kabine kurulur kurulmaz Mehmet Bey ekonomi alanındaki politikalarımıza katkı sağlamaya devam edecektir." dedi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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