EKONOMİ
02 Haziran 2023 - 11:55

Seçim bitti TL'nin değer kaybı istikrarı bitmedi: Döviz kurları rekor serisine devam ediyor!

İkinci tur seçim sonuçları sonrasında yükselmeye başlayan döviz kurunda rekorları kırmayı sürüdürüyor. İstanbul Serbest Piyasa'da güne dolar 20.9200 liradan, euro 22.5360 liradan başladığı görüldü. Dolar/TL gün içinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 21.1651'i kırarken, euro tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 22.7783'ü geri aldı.

EKONOMİ
02 Haziran 2023 - 11:55
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Seçim bitti TL'nin değer kaybı istikrarı bitmedi: Döviz kurları rekor serisine devam ediyor!


28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından tarihi zirvelere ulaşan döviz kuru yükselişini sürdürdü. Döviz kurları rekor kırarak tarihi zirvelere ulaştı. Serbest piyasada 20.9180 liradan alınan dolar 20.9200 liradan satıldı. Dolar fiyatı, gün içinde tarihi zirvesi olan 21 1651 TL'ye geri döndü.

22.5340 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 22.5360 lira şeklinde belirlendi. Ayrıca euro da tüm zamanlardaki en yüksek seviyesini görerek gün içinde 22.7783 TL'ye ulaştı. Dün doların satış fiyatı 20.8090 TL, euronun satış fiyatı ise 22.3190 TL oldu.



Yatırımcılar, yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumartesi günü açıklanması beklenen yeni kabinesini takip ediyor.

Döviz kurları rekor serisi

REZERV ENDİŞESİ

Bankacılar, mevcut politika çerçevesinde daha fazla rezerv kaybı yaşamamak için dolar/TL'nin daha da yükseleceğini söylüyor.

Merkez Bankası'nın geçen hafta brüt rezerv kaybının 3,1 milyar dolar olduğu belirtilirken net rezerv kaybının ise 4,2 milyar dolar olduğu kaydedildi. Bankanın seçimlerinden önceki beş ayda kaybettiği rezervler 30 milyar doları buldu.

Bankanın swap ve hazine bonoları hariç durumdaki net döviz pozisyonunun ise 25 Mayıs'tan bu yana -75 milyar dolara gerilediği aktarıldı.

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