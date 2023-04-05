Seçim döneminin ortasında CHP'den flaş karar! Resmen yasaklandı: Hiçbiri giremeyecek

CHP'DEN ÖNEMLİ KARAR: YASAKLANDI!
CHP seçim süreci yaklaşırken önemli bir karara imza attı. Seçim yaklaşırken milletvekili adayları da bir hayli merak konusu oldu.
Milletvekili listeleri de hazırlanmaya başladı. Ittifak üyeleri de liste hazırlamak için çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Bununyanı sıra ise CHP’den önemli bir karar verildiği belirtildi. CHP’nin listesini en geç yarına kadar Kemal Kılıçdaroğlu’na sonması planlanıyor. Milletvekili adaylarının belirlenme süreci ile ilgili olarak CHP dikkat çeken bir açıklamada bulundu. En geç yarına kadar Kemal Kılıçdaroğlu’na milletvekili adayları listelerinin teslim edilmesi gerekiyor. Buna göre aday adayları bu saatten sonra da CHP Genel Merkezi’ne gidemeyecekler. Yasağın başlayacağı saat de merak edilirken onunla ilgili de açıklama geldi.