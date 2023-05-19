GÜNDEM
19 Mayıs 2023 - 18:35

Seçim Güvenliği Platformu, ikinci tur için sandık çağrısı yaptı!

Seçim güvenliği platformu, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda "herkesin birlikte sandıkların başında" çağrısında bulundu.

GÜNDEM
19 Mayıs 2023 - 18:35
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Seçim Güvenliği Platformu, ikinci tur için sandık çağrısı yaptı!


Seçim Güvenliği Platformu (SGP) tarafından 28 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimleri için katılım çağrısı yapıldı.

SGP'nin yayınladığı sandık çağrısı metninde, “Seçim tarihinin açıklanmasından bu yana bu sürecin nasıl eşitsiz koşullarda yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının ve aynı zamanda medyanın nasıl hukuksuzca kullanıldığını hepimiz yaşadık ve gözlemiş bulunuyoruz. Uluslararası kuruluşların gözlem raporları ve uluslararası basında konulara yönelik eleştiriler ülkemiz adına üzücüdür." denildi.



Seçim Güvenliği Platformu, ikinci tur için sandık çağrısı yaptı

‘SANDIĞA GİTMELİYİZ’

SGP'nın sandık güvenliğinin ön plana tutulduğu yazılı metninde şu ifadelere de yer verildi:

“Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda hep birlikte sandığa gitmeli ve istediğimiz adaya oy vermeliyiz. 14 Mayıs'ta sandık başına gitmeyen vatandaşlarımıza oylarının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Sandık kurulu üyelerimiz ve gözlemcilerimiz görevlerini tekrar yerine getirmelidir. Oyunu sismik bölgelerde ama farklı şehirlerde kullanacak vatandaşlarımızın oy kullanmasını sağlayacak organizasyonları tekrarlamamız gerekiyor. 28 Mayıs'ta el ele, omuz omuza, nefesimizi tutarak şeffaf ve adil seçim için hepimiz sandık başına gideceğiz!"

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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