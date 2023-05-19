Seçim Güvenliği Platformu (SGP) tarafından 28 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimleri için katılım çağrısı yapıldı. SGP'nin yayınladığı sandık çağrısı metninde, “Seçim tarihinin açıklanmasından bu yana bu sürecin nasıl eşitsiz koşullarda yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının ve aynı zamanda medyanın nasıl hukuksuzca kullanıldığını hepimiz yaşadık ve gözlemiş bulunuyoruz. Uluslararası kuruluşların gözlem raporları ve uluslararası basında konulara yönelik eleştiriler ülkemiz adına üzücüdür." denildi.
GÜNDEM
19 Mayıs 2023 - 18:35
Seçim Güvenliği Platformu, ikinci tur için sandık çağrısı yaptı!
Seçim güvenliği platformu, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda "herkesin birlikte sandıkların başında" çağrısında bulundu.
GÜNDEM
19 Mayıs 2023 - 18:35