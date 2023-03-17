10 eyaleti yerle bir eden Kahramanmaraş depreminin ardından yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor. SGK'nın prim borcunu ertelemesinin ardından asgari ücretle çalışanlar hakkında yeni bir haber paylaşıldı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, depremden etkilenen bölgelerde iş kayıplarının önlenmesi için işverenlerin sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanacağını ve işveren katkı payının işçi ücret ve maaşlarına ekleneceğini söyledi. Malatya'daki temaslar kapsamında Bakan Bilgin, OSB 1'e ait cam fabrikasında iş adamlarıyla bir araya gelerek üretimin artırılması taleplerini ve işçilerin durumunu dinledi.
EKONOMİ
17 Mart 2023 - 00:08
Seçim öncesi asgari ücret için yeni hamle: Maaş artışı hedefleniyor!
Depremden bu yana emekli maaşları öne çekilirken asgari ücretle ilgili yeni bir hamle yapılacağı öğrenildi. Asgari ücret konusu hakkında konuşan Bakan Vedat Bilgin, devletlerin işveren katkı paylarıyla ilgili çalışmalarda son aşamaya gelindiğini söyledi. Bu şekilde afet bölgelerinde asgari ücretli çalışanların maaşları yükseltileceği hedefleniyor.
EKONOMİ
17 Mart 2023 - 00:08