EKONOMİ
17 Mart 2023 - 00:08

Seçim öncesi asgari ücret için yeni hamle: Maaş artışı hedefleniyor!

Depremden bu yana emekli maaşları öne çekilirken asgari ücretle ilgili yeni bir hamle yapılacağı öğrenildi. Asgari ücret konusu hakkında konuşan Bakan Vedat Bilgin, devletlerin işveren katkı paylarıyla ilgili çalışmalarda son aşamaya gelindiğini söyledi. Bu şekilde afet bölgelerinde asgari ücretli çalışanların maaşları yükseltileceği hedefleniyor.

EKONOMİ
17 Mart 2023 - 00:08
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Seçim öncesi asgari ücret için yeni hamle: Maaş artışı hedefleniyor!


10 eyaleti yerle bir eden Kahramanmaraş depreminin ardından yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor. SGK'nın prim borcunu ertelemesinin ardından asgari ücretle çalışanlar hakkında yeni bir haber paylaşıldı.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, depremden etkilenen bölgelerde iş kayıplarının önlenmesi için işverenlerin sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanacağını ve işveren katkı payının işçi ücret ve maaşlarına ekleneceğini söyledi. Malatya'daki temaslar kapsamında Bakan Bilgin, OSB 1'e ait cam fabrikasında iş adamlarıyla bir araya gelerek üretimin artırılması taleplerini ve işçilerin durumunu dinledi.



Seçim öncesi asgari ücret için yeni hamle Maaş artışı hedefleniyor!

"DEVLET KARŞILAYACAK"

Üretime başlamanın hayatı normal hale getirebileceğini ifade eden Bakan Bilgin, "İlk aşamada sorun iş gücü kaybı. Yani işçiler, iş gücümüz diğer şehirlere taşınıyor ve üreticiler gerekli insan gücünü örgütleyemedi. Bu gösteri için hazırlanıyoruz, defalarca duyurdum. Çalışanlarınızı aldıkları asgari ücretin üzerinde desteklemek, işveren priminin doğrudan Devlet tarafından ödenmesi ve işveren payının işçinin maaşına, çalışanlarına ve çalışanların ücretlerine eklenmesi anlamına gelmektedir. Bu çalışmayı son aşamaya getirmek üzereyiz. lgili kurumlar, Maliye ve diğerleri ile işimiz bittiğinde kamuoyu ile paylaşacağız."

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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