Seçim öncesi astrolog yorumları her şeyi ortaya çıkaracak! Dinçer Güner, öyle şeyler söyledi ki beklentiler tersine dönecek







DİNÇER GÜNER'DEN HAFTALIK ASTROLOJİ YORUMU







Ünlü astrolog Dinçer Güner seçim haftası gezegenlerin durumları ve insanların yaşayabileceği konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki astrolojik anlamda bu hafta neler yaşanacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Dinçer Güner 22-28 Mayıs haftası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Etliye sütlüye karışmayın diyen Güner şunları söyledi; 'Bu hafta Cuma günü gelene kadar gökyüzü çok gergin olacak. Bu haftanın ana teması Mars- Plüton- Jüpiter arasında T Kare açı kalıbı olacak sabit burçlar arasında. Senenin belki en zor haftasından birine girdik. Çok stresli, zorlayıcı, köşeye sıkıştırıcı etkiler olacak. Etliye sütlüye karışmayın, kendi köşenizde sakince bekleyin. Öfke patlamaları, kazalar, yanıcı- delici ve kesici alet yaralanmaları söz konusu olabilir.Güç ve ego savaşları, çıkar çatışmaları yaşanabilir. Baskıcı ve komutan gibi davranmak, dediğim dedik olmak ilişkileri bu hafta olumsuz etkiler. Bazen siz istediğiniz kadar etliye sütlüye dokunmadan dursanız bile çevrenizden birinin hareketleri canınızı sıkabilir. Savaşta gibi hissedebilir, düşmanlıklarla karşılaşabilirsiniz. Gereksiz riskler alıp hayatınızı riske atmaya gerek yok. Köprüyü yıkmak değil de sakin yaklaşmak gerekiyor ilişkilere. Su ve yağ yanıklarına dikkat etmek lazım. Bu süreçte öfkeyle kalkan zararla oturur. Keskin davranışlar, dürtüsel çıkışlar zor durumlara sokabilir. Aşırı inatçı olmamak lazım. Dünya olarak deprem, kaza, ekonomik sorunlar, patlamalar, savaş tetikleyici durumlar, büyük trafik kazaları, yangın, manipülasyonlar, skandallar söz konusu olabilir. Cuma gününe kadar gökyüzü ateş püskürecek. Bu kadar zor bir gökyüzü hareketi varken sakin kalmak ve sakinleştirici şeyler yapmak faydalı olur.'