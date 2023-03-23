Seçim öncesi emekli maaşlarına okkalı zam! Emekliler zil takıp oynayacak: Ne 5 bin ne 6 bin... İşte yeni maaşlar







EMEKLİLERE ARA ZAM MÜJDESİ







İnternet üzerinden en çok araştırılan konular arasında emekli vatandaşların maaşlarında yapılacak iyileştirmeler yer alıyor. Peki emekli vatandaşlar ara zamlarda ne kadar maaş alacak? Zam tutarları belli oldu mu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Emekli vatandaşlar için 2023 senesi maaş zamları yüzde 30 oranında belirlenmişti. 6 aylık enflasyon göz önünde bulundurularak ilk etapta 15.39 olarak belirlenen ve refah payı eklendikten sonra yüzde 25 olarak duyurulan ancak sonrasında yüzde 30 olarak yapılan maaş zamları sonrasında en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL oldu. En düşük emekli maaşı için yüzde 58 oranında zam yapılmış oldu.Zam yapıldıktan sonra 2000 senesinden önce SSK emeklisi olan vatandaş 6 bin 93 TL, 2000 senesi sonrası emekli olan vatandaş ise 3 bin 778 TL maaş almaya başladı. İddialar arasında 14 Mayıs günü gerçekleşecek olan genel seçimlerden önce emekli vatandaşların maaşlarında tekrar bir revize yapılacağı ve ara zam olacağı konuşuluyor. Emekli vatandaşlara yüzde 45 oranında zam planlandığı, ancak bunun yüzde 15'lik kısmının seçimden öncesinde yapılacağı da tahmin ediliyor. Eğer emekli vatandaşlara yüzde 15 oranında zam yapılırsa 2000 senesinden önce SSK emeklisi olan vatandaş 7 bin 6 TL, 2000 senesinden sonra SSK emeklisi olan vatandaş 4 bin 344 TL maaş almış olacak.