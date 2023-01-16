Seçim öncesi emeklilere büyük jest! O iki ay tam 2500 TL ikramiye alacaklar: Maaşı 5.500 TL ve üstü olanlar dikkat!

Görünüşe göre emekli maaşı zammı açıklandı ve şimdi dikkatler ikramiyeye çevrildi. İktidar partisinin (AK Parti) seçim öncesi büyük bir hamle planladığı bildiriliyor. 2500 TL'lik ödemelerin yapılmasıyla birlikte emekli ikramiyelerinde büyük artış olacağı yönünde haberler
var.
AK PARTİ’DEN SEÇİM HAMLESİ! EMEKLİLER YAŞADI BAYRAM ÖNCESİ 2500 TL İKRAMİYE YATACAK
İktidar partisinin (AK Parti), 2023 seçimleri için geri sayım sürerken emekliler için yeni bir hamle yapmaya hazırlandığı bildiriliyor. Son gelen bilgilere göre emekli maaşı zammı sonrası çalışmalar başladı. Bu kez emekli ikramiyelerinde düzenleme yapılacak. AK Parti, emeklilerin gönlünü kazanmayı ve seçim öncesi oy toplamayı hedefliyor. Arka planda dolaşan söylentilere göre, emekli maaşı ikramiyesi önemli olacak. Bonus iki kattan fazla artacaktır. Ocak 2023'te milyonlarca emekli emekli maaşı zammı aldı. Emekli maaşı zammının ardından şimdi de dikkatler bayram ikramiyelerine çevrildi. Emeklilere bayram ikramiyesi ile ilgili söylentiler dolaşmaya başladı. İlk gelen bilgilere göre bayram ikramiyesinde önemli bir artış olacak. Geçen yıl yapamadığı zammı seçimden önce yapmaya hazırlanan AK Parti, emeklilerin gönlünü kazanmak istiyor. Bu nedenle bayram ikramiyesi ciddi bir artışla geliyor. Geleneğe göre emeklilere ramazan öncesi ikramiye 2500 TL olacak. Kurban Bayramı'nda emeklilere devletten toplam 5000 TL ödeme olmak üzere 2500 TL ikramiye de verilecek.
GEÇEN YIL EMEKLİ İKRAMİYESİNE ZAM YAPILMAMIŞTI
Geçen yıl emekliler ikramiyelerine zam bekliyordu ama AK Parti hükümeti zam yapmadı. Emekliler bu duruma çok üzüldü. 2022'de 1100 TL civarında olan ikramiyeler adeta harçlık gibi oldu. AK Parti iktidarı 2023'te aynı hatayı yapmak istemiyor. Dolayısıyla emeklilere ödenecek ikramiyelerde önemli bir artış olacak. Arka planda konuyla ilgili yeni bilgiler dolaşıyor.
EMEKLİ İKRAMİYESİ 2500 TL OLUYOR
Ankara'da arka planda dolaşan bilgilere göre AK Parti hükümeti yeni yılda ve seçim öncesi büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Emeklilerin gönlünü kazanmak isteyen iktidar partisi, emekli maaşlarına önemli zam yaptı. Benzer şekilde ikramiye ödemelerinde de önemli bir artış görülecektir. Özellikle nisan ayında kutlanacak olan Ramazan Bayramı öncesi emeklilere 2500 TL ikramiye ödenmesi planlanıyor. Ödemenin her bayram öncesi geçerli olacağı söyleniyor. Yani 2023 yılında emeklilere verilecek toplam ikramiye 5000 TL olacak. Emeklilere ikramiye ödemesi konusunda henüz kesin bir karar verilmedi. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarıyla temas halinde olduğu ve bu müjdeli haberi şubat ayında açıklayacağı düşünülüyor.