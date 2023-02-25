Seçim öncesi emeklilere yaradı! O bankalardan promosyon atağı: Artık bu rakamlar ödenecek!

Türkiye'nin en önemli bankalarından biri olan Akbank, halkı seçimlerden önce memnun eden güncellenmiş tanıtım ödeme tutarlarını da açıkladı.
EMEKLİLERE SÜPER ÖDEME ÇIKTI: SEÇİM ÖNCESİ DUYURULDU! PROMOSYON ÖDEMELERİ YENİLENDİAkbank, emeklilere yeni promosyon ödemesi yapacak. Emeklilerin maaşlarını 3 yıl boyunca Akbank'tan almaları karşılığında promosyon ödemeleri alabilecekleri duyuruldu. Akbank'tan 3 yıl boyunca maaşını almaya söz veren emekliler için güncellenen promosyon rakamları şu şekilde:
0 ila 3 499 TL arası maaşı olan emekli vatandaşlar 4 200 TL promosyon alacak. 3500 ila 7 bin 499 TL arasında maaşı yatan emekliler ise 4 850 TL maaş alacak.
7500 TL ile 9999 TL maaşı yatan emekliler 6250 TL promosyon ödemesi alacak.
Maaşı 10 bin TL üzerinde olanlar ise 7000 TL promosyon alacaklar.