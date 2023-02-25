Seçim öncesi emeklilere yaradı! O bankalardan promosyon atağı: Artık bu rakamlar ödenecek!







EMEKLİLERE SÜPER ÖDEME ÇIKTI: SEÇİM ÖNCESİ DUYURULDU! PROMOSYON ÖDEMELERİ YENİLENDİ







ÖDEMELER 3 GÜN İÇİNDE YATIRILACAK

Türkiye'nin en önemli bankalarından biri olan Akbank, halkı seçimlerden önce memnun eden güncellenmiş tanıtım ödeme tutarlarını da açıkladı.Akbank, emeklilere yeni promosyon ödemesi yapacak. Emeklilerin maaşlarını 3 yıl boyunca Akbank'tan almaları karşılığında promosyon ödemeleri alabilecekleri duyuruldu. Akbank'tan 3 yıl boyunca maaşını almaya söz veren emekliler için güncellenen promosyon rakamları şu şekilde:0 ila 3 499 TL arası maaşı olan emekli vatandaşlar 4 200 TL promosyon alacak. 3500 ila 7 bin 499 TL arasında maaşı yatan emekliler ise 4 850 TL maaş alacak.7500 TL ile 9999 TL maaşı yatan emekliler 6250 TL promosyon ödemesi alacak.Maaşı 10 bin TL üzerinde olanlar ise 7000 TL promosyon alacaklar.Akbank promosyon başvurusu için farklı kanalları kullanarak başvuru yapabilirsiniz. Bu kanallar arasında mobil bankacılık, banka şubesi ve internet sitesi yer alır. Başvurunuzu yaptıktan sonra en geç 3 iş günü içinde ödemenizi alabilirsiniz.