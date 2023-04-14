Seçim öncesi herkes iş sahibi olacak! 81 ilde KPSS şartsız personel alımı başladı: 18 yaşını dolduran İŞKUR'a koşacak

İŞKUR tarafından yayımlanan ilana göre, 24 bin 932 işçi alımı için başvurular başlamıştır. İş başvurusunda bulunmak isteyenlerin bazı şartları sağlaması gerekmektedir. Başvuru işlemleri sırasında adayların, özgeçmişlerini ve ilgili belgelerini eksiksiz bir şekilde doldurmaları gerekmektedir. Başvuruların incelenmesi sonrasında ise uygun adaylar mülakata çağrılacaktır.
Sonuç olarak, İŞKUR tarafından yayımlanan ilana göre 24 bin 932 işçi alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların ilgili şartları taşıması ve başvurularını eksiksiz bir şekilde yapmaları gerekmektedir.
KPSS ŞARTI ARANMIYOR
İŞKUR, hem özel sektör benzer şekilde kamu kurumları adına birçok ilan duyurusu yaparak işsizlik oranını azaltmayı hedefliyor. Son ilanında ise 24 bin 932 beden işçisi alınacağı duyuruldu ve başvuru şartları açıklandı. İş başvurusunda bulunacak kişilerin minimum ilköğretim mezunu olmaları gerekmektedir. Ayrıca, ilan edilmiş olan pozisyona uygun olmaları, 18 yaşından büyük olmaları, herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor olmaları, sabıka kayıtlarının olmaması gibi kriterler de aranmaktadır. Başvurular İŞKUR resmi İnternet sitesi üzerinden online olarak yapılabilmektedir. İş başvurusunda bulunmak isteyenlerin öncelikle İŞKUR resmi internet sitesine üye olmaları gerekmektedir. Daha sonra, "İş Arayan" bölümüne giriş yaparak açık iş ilanlarından ilgili işi seçerek başvuruda bulunabilirler. İŞKUR aracılığı ile başvuru son derece kolay. İlan için başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR sayfasına üye girişi yaparak özlük bilgilerini doldurmalıdır. Başvuru sırasında T.C. kimlik numarası ve şifre kullanılabilir ya da E-Devlet şifresi ile giriş yapılabilir. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx
adresine gidilerek "Beden İşçisi" yazılmalı ve ilgili ilanlar görüntülenmelidir. İlan detayları görüntülendikten sonra, başvuru işlemleri kolaylıkla tamamlanabilir. Başvuruların onaylanması için tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde girilmesi ve başvuru şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir.
ARANAN ŞARTLAR NELER?
İŞKUR tarafından yayımlanan beden işçisi alım ilanı için aranan şartlar şu şekildedir: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak En az ilköğretim mezunu olmak 18-45 yaş aralığında olmak Vardiyalı çalışma sistemine uygun olmak Başvuru yapılacak ilana göre B sınıfı sürücü belgesine elde etmek (bazı ilanlarda zorunlu olabilir) Toplamda 24 bin 932 kişi alınacak ve bu sayıya göre boş kontenjanlar şu şekildedir: 22 bin 728 Beden İşçisi (Genel) 316 Beden İşçisi (İnşaat) 1.387 Beden İşçisi (Taşıma, Yükleme-Boşaltma) 501 Beden İşçisi (Temizlik)