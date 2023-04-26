Seçim öncesi yeni yardım müjdesi! Geri ödemesiz 3.300 TL yardım almak için acele edin







HANELERE KARŞILIKSIZ 3.300 TL ÖDEME! BAŞVURULAR TEKRAR AÇILDI







ÇOCUK YARDIMI ÖDEMELERİ KİMLERE VERİLİYOR?

ÇOCUK YARDIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

AİLE BAKANLIĞI ÇOCUK YARDIMI ÖDEMESİ NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen destek ödemeleri halen devam etmekte. Devlet sosyal yardım ödemelerine yenisini ekledi. Detaylar haberimizde…Hane halkına yapılan karşılıksız devlet ödemeleri yeniden başladı. Başvuranlara 3.300 TL ödenecektir. İşte haberde yer alan 3 bin 300 TL'lik çocuk yardımının detayları... Devlet tarafından çocuklu ailelere yapılan çocuk yardımı ödemeleri için başvuru süreci tekrar başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hanelere 3.300 TL yardım ödeyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocuklu ailelere yapılacak bu ödemelere onay verdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan bu ödemeleri almaya kimler hak kazanır? Çocuk parası almanın şartları nelerdir? Çocuk parası için nasıl başvurulur? Çocuk parası ile ilgili ayrıntılar için detaylar haberimizde.Devlet tarafından yapılan çocuk yardım ödemesini almak isteyen ailelerin mali durumları kontrol edilecektir. Günümüzde birçok aile maddi sıkıntılar yaşarken, dar gelirli ailelerin çocuklarını okutması çok daha zor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da çocuklarının eğitimi için ailelere 3 bin 300 TL ödeme yapacak. Çocuğu okula giden ailelerin şartları taşıması halinde ödemeler Bakanlık tarafından yapılacak.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile ödenen çocuk yardımı başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların e-devlet adreslerine giriş yaparak arama alanına Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuk yardımı yazıp çıkan sonuçtan adımları takip etmeleri gerekmektedir. Başvurunuzun onaylanması için tüm alanları doldurmanız önemlidir.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen çocuk yardımı 3.000 TL ile 5.500 TL arasında değişmektedir. İhtiyaç sahibi hanelere yapılan bu nakdi yardım, ihtiyaç ve hanenin gelir düzeyine göre ödenmektedir. Asgari ücretin %60'ı olarak belirlenen bu ödeme, çocukları okuyan ailelere bir defaya mahsus yapılan bir ödemedir. Ödeme aylık değil.